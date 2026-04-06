Comparé la histórica foto de la cara oculta de la Luna tomada por la misión Artemis II con la de mi Sony Alpha A6000, y las diferencias me dejaron boquiabierto

La tripulación de la misión Artemis II está haciendo historia casi minuto a minuto y, mientras se prepara para su trayectoria de vuelo alrededor de la Luna, la nave espacial Orión ha ido compartiendo algunas fotos, entre ellas una de una cara de la Luna que los humanos nunca antes habían visto directamente.

La imagen, que actualmente está publicada en las redes sociales pero que probablemente se agregará pronto a la biblioteca multimedia de la NASA, muestra una Luna que conocemos y, bueno, otra que no conocemos.

Esta impresionante imagen llega justo un día después de que los astronautas de Artemis II enviaran las primeras fotos espaciales tomadas con un iPhone, nada menos que con la cámara para selfies.

El artículo continúa a continuación

Make new friends, but keep the old.A new photo captures the Moon's near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iAApril 6, 2026

A primera vista, uno podría decir: «Sí, esa es la Luna que conozco». Pero incluso un observador ocasional se da cuenta de que algo no cuadra. Como explica la publicación de la NASA, el lado derecho de la imagen mira hacia la Tierra, mientras que el lado izquierdo muestra algo que ningún ser humano ha visto antes con sus propios ojos.

Las misiones Apolo anteriores estaban, de hecho, demasiado cerca de la Luna para obtener esta vista (254 km en 1970). La tripulación de Artemis volará a unos 6550 km sobre la superficie, lo que les dará una vista completa del único satélite natural de la Tierra.

He pasado años fotografiando la Luna con varias cámaras digitales, especialmente con un par de Sony Alpha. Primero, usé la NEX-5 con un lente de 150 mm. Luego me pasé a mi Sony Alpha A6000 y un lente de 200 mm con un sensor de 24 MP.

Mira con atención y descubre la Luna de nuevoMira con atención y descubre la Luna de nuevo

Imágen 1 de 2 Imagen parcial de la cara oculta de la Luna tomada por la NASA (Crédito de la imagen: NASA) Moon photo author took in 2020 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Quería comprender hasta qué punto nuestra perspectiva difiere de la que captaron la NASA y la tripulación de Artemis el lunes 6 de abril.

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Como se puede ver en la comparación de fotos de arriba, que creé en Photoshop 2026, las diferencias son marcadas.

A la izquierda está la foto de Orión, a la que solo le ajusté el brillo. A la derecha hay una foto que tomé con la Sony Alpha A6000 en 2020.

En mi foto de la derecha, se pueden ver las características manchas oscuras que, desde la Tierra, a menudo se interpretan como «el hombre en la Luna», un rostro sorprendido que parece decir: «¿Cómo llegué aquí?».

Hacia el lado izquierdo de mi imagen hay un punto brillante, probablemente el impacto de un meteorito. Si usas eso como punto de referencia y luego miras la imagen de la misión Artemis II a la izquierda, puedes ver que el punto brillante ahora está en la parte superior derecha.

Ahora, si tu mirada se dirige hacia la izquierda en la imagen de la misión Artemis II, rápidamente te das cuenta de que estás viendo cosas que nunca habías visto antes.

Lo que me llama la atención es lo que parece un cráter enorme en el cuadrante inferior izquierdo. Esa es una característica que nunca habíamos visto antes.

Si tienes imágenes de la Luna o has pasado mucho tiempo observándola a través de un telescopio, te animo a que compares lo que ves con esta imagen. Es impresionante e inolvidable.

Lo que es aún más alucinante es que la tripulación de Artemis II apenas está comenzando. Qué gran momento para los aficionados a la astronomía, el espacio y la fotografía.

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