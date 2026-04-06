Las primeras fotos del iPhone 17 Pro Max enviadas desde la misión Artemis II son realmente de otro mundo

Estamos recibiendo fotos de la misión Artemis II

Algunas de ellas se tomaron con el iPhone 17 Pro Max

La misión se acerca a su ecuador

Sabemos que la tripulación de la misión Artemis II se ha llevado iPhones al espacio, y ahora estamos recibiendo unas fotos impresionantes de los astronautas mientras se dirigen hacia la Luna.

Tal y como ha compartido la NASA, tenemos unas imágenes espectaculares de Christina Koch y Reid Wiseman mirando hacia su planeta natal, mientras la nave espacial Orión se aleja de él a velocidades de miles de kilómetros por hora.

Un rápido vistazo a las fotos del archivo de la NASA (aquí y aquí) muestra que ambas imágenes fueron tomadas con la cámara para selfies de un iPhone 17 Pro Max. Ese es el mismo modelo que obtuvo una calificación de 4.5/5 estrellas en su reseña de TechRadar.

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Los propios astronautas están compartiendo fotos en las redes sociales: aquí hay otra toma de Reid Wiseman, el hombre de 50 años designado como comandante general de la misión. El pie de foto simplemente dice: "No hay palabras".

Ida y vuelta

This view just hits different 🌍 @Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon. pic.twitter.com/NMDeLj256KApril 4, 2026

Es probable que haya mucho más por venir, ya que Orión llegará a la Luna, dará una vuelta a su alrededor y regresará a casa. Sabemos que la nave espacial está equipada con tecnología de comunicaciones láser capaz de mantener una conexión de alta velocidad con la Tierra.

La NASA también ha compartido una imagen de la Luna tomada por la tripulación de Artemis II, en la que se ve la cuenca Orientale en la superficie lunar. Al parecer, esta es la primera vez que la cuenca se ve en su totalidad a simple vista.

Una vez que el equipo de astronautas haya dado la vuelta a la Luna y comience el regreso, se habrá alejado de la Tierra más que cualquier otro ser humano antes que ellos: unos 252,757 millas o 406,773 kilómetros.

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La misión se encuentra ahora en su cuarto día, y se espera que el viaje completo dure 10 días. Cuando la nave espacial Orión regrese a la órbita terrestre, marcará otra primicia: la reentrada tripulada más rápida jamás intentada, a unos 25 000 millas por hora (40 234 kilómetros por hora).

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