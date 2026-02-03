Elon Musk dice que un "sol consciente" construido a partir de un millón de satélites es el objetivo de la fusión de SpaceX y xAI

SpaceX adquiere xAI para formar una nueva megaempresa

Elon Musk promete trasladar el poder computacional de la IA al espacio

Los expertos están divididos sobre si los ambiciosos planes pueden funcionar

Elon Musk simple y sencillamente ha creado la empresa privada más valiosa del mundo, supuestamente valuada en unos enormes 1,25 billones de dólares, al fusionar la empresa de fabricación de cohetes SpaceX y el desarrollador de inteligencia artificial xAI en una megaempresa lista para llevar la computación de IA a la órbita.

SpaceX adquirió xAI para crear "el motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso en (y fuera de) la Tierra", según el comunicado de prensa oficial escrito por el propio Elon Musk, CEO de ambas compañías.

Esto es consecuencia de las noticias del fin de semana de que SpaceX planea lanzar hasta un millón de satélites al espacio en los próximos años, listos para trasladar la infraestructura informática de IA desde la tierra a la órbita.

Con una cantidad ilimitada de espacio en el espacio y energía proporcionada por la energía solar (al menos en teoría), la idea es que nuestras necesidades cada vez mayores de capacidades de IA podrían satisfacerse trasladando la parte final de la operación fuera de la atmósfera de la Tierra.

Un viaje a las estrellas

SpaceX utilizará su conocimiento en tecnología de cohetes para trasladar el poder computacional de IA al espacio (Image credit: SpaceX)

"A largo plazo, la IA espacial es, obviamente, la única forma de escalar", afirma Musk. "¡Aprovechar incluso una millonésima parte de la energía de nuestro Sol requeriría un millón de veces más energía de la que nuestra civilización utiliza actualmente!"

Según Musk, la solución aparentemente consiste en crear un "sol consciente" en el espacio con constelaciones de satélites. Estos esfuerzos aprovecharán toda la experiencia de SpaceX y las tecnologías que se utilizan actualmente en los satélites Starlink y los cohetes Falcon.

Los próximos lanzamientos de cohetes Starship están programados para poner en órbita cada vez más potencia de procesamiento, con el objetivo de alcanzar un teravatio de capacidad de procesamiento de IA cada año. A largo plazo, también se planean instalaciones en la Luna.

"Las capacidades que desbloqueamos al hacer realidad los centros de datos espaciales financiarán y permitirán el crecimiento autónomo de bases en la Luna, una civilización entera en Marte y, en última instancia, la expansión al universo", concluye Musk.

¿Y sí cuadran los números?

SpaceX tiene planes de instalar una base en la Luna (Image credit: SpaceX)

Según Reuters, el acuerdo aún podría ser objeto de escrutinio por parte de los reguladores, antes de la IPO (Oferta Pública Inicial) prevista para SpaceX. Sin embargo, los analistas creen que el acuerdo tiene sentido, ya que combina los ingresos de las operaciones espaciales y la IA.

Emma Wall, estratega jefe de inversiones de Hargreaves Lansdown, dijo a la BBC que la fusión combinaba "dos tecnologías increíblemente vanguardistas", pero advirtió que los usuarios del planeta Tierra no verían ningún beneficio hasta al menos una década después.

Elon Musk no es el único que piensa que el futuro de los centros de datos de IA está en el espacio: Google, Amazon y Nvidia se encuentran entre las grandes empresas tecnológicas que han respaldado la idea , y Google planea un lanzamiento inicial en algún momento de 2027.

Sin embargo, no todos están convencidos de que las cifras cuadran. El economista espacial Pierre Lionnet, de Eurospace, declaró al New York Times que la idea de que los costes operativos espaciales se redujeran lo suficiente como para que esto funcionara era "completamente absurda".

Phil Metzger, profesor de física de la Universidad de Florida Central, se muestra más optimista respecto a que la economía tendrá sentido a corto plazo. "Como argumento comercial, es plausible", declaró al NYT. "Ha sido un debate en constante evolución".

En otras palabras, si bien este ambicioso plan tiene un largo camino por recorrer, los centros de datos de inteligencia artificial orbitales se están preparando para el despegue, y se está gestando una nueva carrera espacial.