Lenovo lanza discretamente una laptop Thinkpad para empresas que sin duda atraerá a los gamers: la T16g Gen 3 esconde la CPU móvil más rápida de Intel y una Nvidia GeForce RTX 5090
La ThinkPad T16g Gen 3 combina un diseño empresarial con un hardware de nivel gaming.
- El Lenovo ThinkPad T16g Gen 3 admite hasta 192 GB de memoria DDR5.
- El chasis de magnesio y aluminio confiere al ThinkPad su característica durabilidad.
- Los chips Core Ultra HX de Intel aportan 24 núcleos y aceleración de IA integrada.
¿Te lo perdiste? Lenovo presentó "silenciosamente" la nueva ThinkPad T16 Gen 3, una estación de trabajo de nivel profesional que incorpora discretamente especificaciones de un sistema para juegos, así como lo lees, para juegos, pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.
Diseñado para cargas de trabajo exigentes en la era de la inteligencia artificial, este portátil de 16 pulgadas integra los procesadores móviles de gama alta de Intel y las últimas GPU GeForce RTX serie 50 de Nvidia.
Aunque tiene todo el aspecto de un portátil empresarial, sus componentes internos sugieren unos niveles de rendimiento que podrían atraer tanto a los jugadores como a los creadores de contenido.
Potentes procesadores Intel HX con aceleración de IA
La ThinkPad T16g Gen 3 está construida en torno a la serie Intel Core Ultra HX, que incluye el modelo insignia Core Ultra 9 285HX con hasta 24 núcleos y velocidades de reloj de hasta 5.5GHz.
Estos procesadores integran una Unidad de Procesamiento Neuronal (NPU) dedicada, bajo la marca “Intel AI Boost”, capaz de realizar hasta 13 billones de operaciones por segundo para tareas de aceleración de inteligencia artificial.
Al combinar la potencia del CPU y GPU, la laptop alcanza hasta 36 TOPS (billones de operaciones por segundo) de capacidad total en IA.
Esto la hace adecuada para profesionales que usan herramientas de IA en áreas como edición de video, ciencia de datos y desarrollo de software, aunque su ventaja real frente a los CPU tradicionales aún está por comprobarse.
A diferencia de las anteriores estaciones de trabajo ThinkPad, que utilizaban chips profesionales RTX de Nvidia, la T16g Gen 3 adopta GPUs GeForce RTX 5080 y RTX 5090 para laptops.
Con hasta 24GB de memoria GDDR7, estas tarjetas ofrecen el rendimiento necesario para procesamiento intensivo de IA, trazado de rayos en tiempo real y simulaciones avanzadas.
Esta decisión combina la confiabilidad empresarial con el rendimiento de nivel gaming, otorgándole a la T16g Gen 3 una identidad única dentro del catálogo de Lenovo.
Las opciones de pantalla incluyen paneles OLED e IPS de alta gama, todos calibrados por X-Rite y certificados por TÜV para baja emisión de luz azul, con resoluciones de hasta 4K y frecuencias de actualización de hasta 120Hz.
Lenovo ofrece amplias opciones de actualización y expansión, con hasta 192GB de memoria DDR5-5600 distribuidos en cuatro ranuras SODIMM.
El almacenamiento admite tres unidades M.2 PCIe, con una capacidad total de hasta 12TB, y una de las ranuras es compatible con PCIe 5.0 x4, alcanzando velocidades cercanas a 16GB/s
El sistema mantiene la reputación de durabilidad de la línea ThinkPad, con un chasis de magnesio y aluminio que cumple con los estándares MIL-STD-810H.
En cuanto a conectividad, ofrece Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, dos puertos USB-A, Ethernet de 2.5Gb, además de opciones para 5G y Wi-Fi 7.
La energía corre a cargo de una batería de 99.9Wh, acompañada de un cargador GaN USB-C de 180W, con carga rápida que alcanza el 80% en una hora.
