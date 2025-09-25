Lenovo estrena laptops con IA, procesadores Intel y GPUs RTX serie 50 de NVIDIA

¿Estás listo para entrar en la nueva era de rendimiento con Intel y NVIDIA? De ser así, te tenemos increíbles noticias, pues Lenovo presentó su nueva generación de laptops gaming diseñadas para redefinir la experiencia de juego: la Lenovo LOQ 15IRX10 y la Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H.

Estos equipos, fruto de la colaboración estratégica con Intel y NVIDIA, están construidos para ofrecer un rendimiento excepcional, gráficos inmersivos y una inteligencia artificial de vanguardia capaz de satisfacer a toda clase de usuarios.

La Lenovo LOQ 15IRX10 se posiciona como la puerta de entrada al verdadero gaming, diseñada para aquellos que buscan una máquina potente y accesible sin comprometer la calidad. Equipada con el procesador Intel Core i5-13450HX, esta laptop asegura un rendimiento robusto para las sesiones de juego más intensas y las tareas multitarea. Sus gráficos, impulsados por la NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU, garantizan visuales impresionantes y una fluidez asombrosa, permitiendo a los usuarios sumergirse por completo en sus mundos virtuales favoritos.

"Con la LOQ 15IRX10, estamos democratizando el acceso al gaming de alto nivel", afirma Julio Sandoval, Brand Manager de Lenovo México. "Hemos diseñado un equipo que no solo cumple con las expectativas de rendimiento y gráficos que los gamers demandan, sino que también ofrece una experiencia de usuario intuitiva y accesible. Es el compañero perfecto para quienes desean dar el salto al verdadero gaming y descubrir lo que realmente significa jugar sin límites."

(Image credit: Lenovo)

La LOQ 15IRX10 cuenta con una pantalla FHD (1920x1080) IPS de 15.6 pulgadas con 300 nits de brillo y una frecuencia de actualización de 144Hz, complementada con tecnología G-SYNC para una experiencia visual sin interrupciones. Su diseño "Low-Key Looks, High-Key Durable" en color Luna Grey, con un chasis de PC-ABS, un material que le confiere ligereza y resistencia, ofrece una estética elegante y una durabilidad pensada para el uso diario. Además, incorpora el sistema de enfriamiento Hyperchamber Cooling con tuberías de calor de cobre 3D y ventiladores turbo-cargados, asegurando un rendimiento óptimo incluso bajo presión. La integración del chip Lenovo AI Core LA1 y el Lenovo AI Engine+ optimizan el rendimiento del CPU y GPU en tiempo real, adaptándose a las necesidades del juego o la tarea.

Por su parte, la Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H eleva aún más el listón para los gamers de élite. Impulsada por el procesador Intel Core Ultra 9 275HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU, esta máquina está construida para la victoria. Su pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución WQXGA (2560x1600), 500 nits de brillo (1100 nits pico) y una asombrosa tasa de refresco de 240Hz, junto con Dolby Vision y G-SYNC, ofrece una inmersión visual sin precedentes. El sistema de enfriamiento avanzado y el chip Lenovo AI Core LA3 garantizan que el rendimiento se mantenga al máximo, incluso en las competiciones más exigentes.

La colaboración con Intel ha sido fundamental para integrar procesadores de última generación que ofrecen un rendimiento sin igual. Los procesadores Intel Core HX series y Ultra 9 275HX, con su arquitectura híbrida de rendimiento, proporcionan la potencia necesaria para ejecutar los juegos más exigentes y las aplicaciones creativas con fluidez, mientras que la tecnología Intel® AI Boost impulsa las capacidades de IA en el dispositivo para una experiencia más inteligente y receptiva.

"La sinergia entre Intel y Lenovo es clave para redefinir la experiencia de juego. Nuestros procesadores de última generación, como el Intel® Core™ Ultra 9 275HX en la Legion Pro 7, están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, permitiendo a los gamers sumergirse completamente en sus mundos virtuales. Con la integración de la inteligencia artificial a través de Intel® AI Boost, estamos no solo mejorando el rendimiento actual, sino también sentando las bases para un futuro del gaming más inmersivo, inteligente y adaptativo" comentó Rafael Escalante, Technical Sales Leader de Intel para Latinoamérica.

Asimismo, la integración de las NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPUs transforma la experiencia visual. Estas GPUs, con su arquitectura avanzada, no solo ofrecen un rendimiento gráfico excepcional, sino que también incorporan tecnologías de vanguardia como el trazado de rayos y DLSS, que elevan el realismo y la fluidez de los juegos a un nuevo nivel. Además, las GPUs NVIDIA GeForce RTX están diseñadas para manejar tareas de IA, brindando un rendimiento excepcional en aplicaciones que aprovechan la inteligencia artificial.

"La llegada de los nuevos modelos de laptops de Lenovo ofrece una amplia gama de posibilidades para los consumidores. Mientras que la GeForce RTX 5050 del LOQ 15IRX10 representa una excelente puerta de entrada para disfrutar de juegos impresionantes en 1080p, la GeForce RTX 5080 del Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H es la opción ideal para quienes buscan jugar con un alto nivel de rendimiento y fidelidad visual. Ambos modelos, sin embargo, llegan equipados con nuestras tecnologías de la serie 50 de GeForce RTX, como NVIDIA Reflex, DLSS 4 con generación de múltiples fotogramas y todos los beneficios de la inteligencia artificial potenciados por nuestra GPU", afirmó Alexandre Ziebert, gerente de Marketing Técnico para América Latina.

Ambos equipos, la LOQ 15IRX10 y la Legion Pro 7 16IAX10H, vienen con Windows 11 Home Single Language, Spanish, ofreciendo una interfaz de usuario optimizada y acceso a un vasto ecosistema de juegos y aplicaciones.

Lenovo reafirma su compromiso de ofrecer tecnología que no solo satisface las necesidades actuales de los gamers, sino que también anticipa las futuras brindando herramientas que empoderan a los usuarios para alcanzar su máximo potencial en el mundo digital.