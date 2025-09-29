WhatsApp acaba de recibir una importante actualización de mensajería. Estas son mis 5 mejoras favoritas que llegarán a iOS y Android
Ya están aquí las nuevas herramientas para compartir fotos y de inteligencia artificial
- WhatsApp ha anunciado su última gran ronda de actualizaciones.
- Incluye la posibilidad de compartir fotos en movimiento/en vivo en la aplicación.
- También hay algunas herramientas nuevas de inteligencia artificial, como temas personalizados.
¿Te lo perdiste? WhatsApp anunció nuevas mejoras para usuarios de iOS y Android, las cuales facilitarán compartir recuerdos con la aplicación, y también a recordar qué chat grupal con nombre extraño buscas.
Empezando por el primer cambio (revelado en la entrada del blog de WhatsApp), pronto será posible compartir Live Photos y Motion Photos (de iOS y Android, respectivamente) a través de WhatsApp.
Estas instantáneas alternativas muestran tu foto como si fuera en vivo, un poco como un GIF o un video corto, y pueden ayudarte a capturar mejor un momento que con una sola foto o un clip rápido.
Si utilizas Android, también tendrás acceso al escaneo de documentos, por lo que podrás escanear, recortar, enviar y guardar documentos directamente desde la aplicación de WhatsApp. Esto debería resultarte útil para tus chats más formales, ya que elimina la necesidad de utilizar una aplicación completamente diferente para preparar primero un documento.
No te preocupes, usuarios de iPhone, no os estáis perdiendo nada. Ya deberías tener el escaneo de documentos disponible en tu dispositivo a través de WhatsApp. Solo tienes que ir a un chat, tocar el icono "+", seleccionar Documento y, a continuación, tocar Escanear documento.
¿Qué chat era?
Todos hemos pasado por eso. Tu feed se llena de apodos tontos y títulos de chats grupales absurdos hasta el punto de que es imposible saber qué grupo es para qué debajo de todas esas capas.
Un ejemplo claro es que el chat grupal de mis antiguos compañeros de piso de la universidad se llama «Six, but in a french way» (Seis, pero al estilo francés), aunque hace años se llamaba simplemente «Queensway house».
Ahora recuerdo el nombre de este chat grupal, pero si no fuera así, probablemente nunca lo encontraría, salvo que buscara manualmente en todos los grupos. Afortunadamente, WhatsApp está añadiendo una nueva herramienta de búsqueda muy útil, ya que ahora, si busco los nombres de las personas que sé que están en el chat, la aplicación me muestra los chats grupales que compartimos.
Una vez que hayas encontrado el chat grupal que prefieras, podrás aprovechar un par de nuevas actualizaciones de IA cortesía de Meta AI.
Puedes utilizar el bot para ayudarte a generar tus propios temas de chat personalizados como parte de la función Temas de chat.
Además, cuando realices una videollamada a alguien (individual o en grupo), puedes pedirle a la IA que te cree un fondo único, ya sea de lugares que te encantan o de algún sitio completamente nuevo. También puedes utilizar estos fondos en tus snaps y en los videos que grabes desde la aplicación WhatsApp.
No es la actualización más revolucionaria, pero parece divertida, así que voy a ir ahora mismo a la Play Store para asegurarme de que tengo instalada la última versión de WhatsApp.
Meta no ha revelado exactamente cuándo se lanzarán todas estas funciones (incluida la compatibilidad con fotos en vivo y en movimiento), pero le hemos pedido una estimación y actualizaremos esta noticia cuando tengamos una respuesta..
- Hamish HectorSenior Staff Writer, News