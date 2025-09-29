Una nueva película de "Los Simpson" llegará en 2027

¡Es oficial! Los Simpson regresan a la pantalla grande después de 20 años, recordemos que la primer cinta de la popular serie animada se estrenó en el lejano 2007.

Esta vez, se confirma una nueva película de Los Simpson que se estrenará el 23 de julio de 2027. Al menos eso podemos ver en el primer póster revelado por el estudio 20th Century Fox, quien a través de un post en redes sociales hizo explotar al fandom de la serie con la noticia.

Aquí abajo, les compartimos el post original, así como una traducción a continuación:

Una publicación compartida por 20th Century Studios (@20thcenturystudios)

En el pie de la imagen podemos leer lo siguiente: ¡Woohoo! ¡Los Simpson llegan a los cines con una nueva película el 23 de julio de 2027! Además, la imagen también muestra una pequeña frase: "Homer's coming back for seconds", que se podría traducir a; "Homero regresa por más". Además de la frase, en la imagen podemos ver una dona y una mano que aparentemente sería del mismísimo Homero Simpson.

Cabe destacar que hasta el momento es todo lo que se conoce de la próxima película de Los Simpson, así que les recomendamos estar al pendiente de Techradar México para conocer más detalles próximamente.