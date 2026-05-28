Samsung Wallet ahora es compatible con pasaportes digitales aprobados por la TSA para viajeros en Estados Unidos — así puedes configurarlo y pasar más rápido por los controles de seguridad en el aeropuerto

La nueva colaboración de Samsung con CLEAR permite a los titulares de pasaportes estadounidenses añadir sus documentos de identidad a Samsung Wallet

Puedes utilizar Samsung ID con CLEAR en 250 puntos de control de la TSA para pasar los controles de seguridad con mayor facilidad

Solo está disponible para vuelos nacionales, no para vuelos internacionales

Samsung ha presentado una nueva y práctica función que encantará a quienes viajan con frecuencia: ahora puedes guardar tu pasaporte directamente en tu teléfono Galaxy.

En una nueva asociación con CLEAR, Samsung Electronics America lanza Samsung ID con CLEAR, un pasaporte digital que puedes agregar a tu Samsung Wallet. Solo está disponible para usuarios con pasaporte estadounidense y se limita a vuelos nacionales, no internacionales.

Samsung ID con CLEAR está diseñado para que tu experiencia de viaje sea más rápida y fluida, permitiéndote presentar tu identificación digital en el control de seguridad del aeropuerto con solo tocar tu teléfono o escanear un código QR, sin necesidad de presentar tu pasaporte físico.

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Una vez que hayas agregado tu pasaporte a tu Samsung Wallet, podrás verificar tu identidad en más de 250 puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). También puedes usarlo para demostrar tu edad en varios recintos deportivos y de entretenimiento, lo que te facilitará, por ejemplo, la compra de bebidas alcohólicas y el acceso a áreas con restricción de edad.

Sé lo que estás pensando: «¿Qué tan seguro es el nuevo pasaporte digital de Samsung?». Bueno, el gigante tecnológico se asegura de que solo tú puedas desbloquear tu identificación, ya que se requiere tu huella digital o un número PIN seguro para acceder a ella. Una vez que hayas ingresado la información de tu pasaporte, CLEAR verificará estos datos, y Samsung Knox se encargará de la seguridad del hardware y el software, lo que significa que la información de tu pasaporte se encriptará directamente en tu dispositivo.

Aunque Samsung va un poco rezagada en materia de identificación digital —Apple lanzó su propia versión en noviembre de 2025—, la incorporación de Samsung ID con CLEAR será una función muy bien recibida por los propietarios de teléfonos Galaxy que también viajan con frecuencia. Dicho esto, la empresa recomienda llevar siempre a mano el pasaporte físico, por si acaso se necesita una copia de seguridad.

Al anunciar la función, Samsung dijo: «Al permitirles dejar sus identificaciones físicas en su bolso y confiar en una identidad digital segura, estamos combinando lo mejor de la comodidad y la seguridad para ayudar a los usuarios a llegar a su destino».

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¿Cómo configurar Samsung ID con CLEAR?

El proceso para crear tu nueva identificación digital es sencillo: solo necesitas un pasaporte estadounidense válido para empezar.

Una vez que hayas iniciado Samsung Wallet en tu dispositivo, abre la pestaña "Acceso rápido" y luego toca el signo "+". A partir de ahí, todo lo que tienes que hacer es tocar "Identificaciones digitales" y buscar "Samsung ID con CLEAR", donde se te pedirá que sigas una serie de instrucciones. Una vez que tu pasaporte haya sido aprobado, podrás usarlo y pasar rápidamente por el control de seguridad del aeropuerto.

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