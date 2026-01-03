Espero que los teléfonos Android de 2026 corrijan el mayor error de Apple con el iPhone

Para predecir cómo serán los teléfonos Android en 2026, no me fijo en los teléfonos del año pasado. Me fijo en los mejores teléfonos de 2024. Los teléfonos suelen tener un ciclo de desarrollo de 18 meses, por lo que los nuevos teléfonos de este año se basarán en el mejor teléfono de la segunda mitad de 2024: el iPhone 16 Pro. Ese iPhone nos trajo una gran innovación de Apple, y este es el año en el que espero ver cómo Android finalmente le roba una gran característica que Apple echó a perder.

El iPhone no cambia a menudo, por lo que añadir o quitar un botón es algo importante. Los grandes rediseños del iPhone suelen producirse cada cinco años, como mínimo. El iPhone 4 refinó el diseño. El iPhone X (diez) finalmente eliminó el botón de inicio. Luego, el iPhone 15 Pro cambió el interruptor de silencio por un botón de acción.

El iPhone 16 Pro Max con su botón de control de la cámara (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ninguno de esos cambios me emocionó tanto como los rumores de 2024. El iPhone 16 Pro introdujo el Control de la cámara. Llevaba años, incluso décadas, esperando que los teléfonos tuvieran un botón de cámara adecuado. Estoy seguro de que un botón de obturación adecuado sería justo lo que se necesita para mejorar la fotografía con el teléfono.

Por desgracia, lo que Apple nos ofreció en 2024 no estuvo a la altura de mis expectativas. El control de la cámara es un fracaso. Nunca lo uso, no a propósito. Lo pulso por accidente todos los días. Si funcionara como esperaba, lo usaría a menudo, pero Apple no ha conseguido ofrecer un botón de obturación adecuado.

Así es como funcionaría el botón de control de la cámara si Apple lo hubiera hecho bien

La Ricoh GR IIIx con su gran botón de disparo en la parte superior (Image credit: Future)

Cuando usas una cámara real, así es como funciona el botón del obturador: primero mantienes ese botón presionado hasta la mitad, hasta que sientes un poco de resistencia. Al presionar el botón hasta la mitad, le indicas a la cámara que enfoque. Luego, presionas el resto del botón para tomar la foto.

Así es como debería funcionar el botón de control de la cámara de Apple. Pero no es así, por lo que no obtienes la mayor ventaja de un botón de obturador: la estabilidad.

Las manos se mueven y tiemblan. Las cámaras toman fotos a velocidades que son una pequeña fracción de segundo (1/30 de segundo es una velocidad de obturación relativamente lenta), por lo que un pequeño movimiento no se nota. Al presionar el botón de la cámara, el teléfono se mueve más que un poco.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En lugar de un botón de obturación, ¿tenemos controles de zoom? ¿En un iPhone?

Usar el botón de control de la cámara como control de zoom en el iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

Volvamos al iPhone 16 Pro. Los rumores hablaban del botón de control de la cámara con meses de antelación, y yo esperaba que fuera un botón de obturación adecuado: apretar para enfocar y luego presionar un poco más para tomar la foto. No se parecía en nada a eso. En el momento del lanzamiento, el enfoque no era una de las funciones del control de la cámara; se añadió más tarde. Para entonces, ya había renunciado al fallido botón de Apple.

¿Qué hace entonces el control de la cámara? Nada que me interese. Puede acercar y alejar el zoom, ajustar la exposición o cambiar entre los objetivos de la cámara. Puede modificar el estilo de formas extrañas y específicas de Apple que son difíciles de explicar. Todas esas herramientas son inútiles en comparación con tener un botón de obturación real que me ayude a estabilizar el enfoque.

Tengo grandes esperanzas de que los fabricantes de teléfonos Android lo hagan bien. Google nos sorprendió este año al añadir imanes compatibles con MagSafe a su Google Pixel 10. Me encantaría que se inspiraran aún más en Apple y copiaran el botón de la cámara, pero haciéndolo bien. También podría imaginarme a OnePlus convirtiendo el botón del obturador en una característica clave del próximo OnePlus 16, aunque no veremos ese teléfono hasta finales de 2026.

Samsung debería volver a sacar al mercado sus famosos dispositivos combinados de teléfono y cámara

La Samsung Galaxy Camera 2 era una cámara con un teléfono Android integrado

Tengo aún más esperanzas de que Samsung se suba al tren de los botones de cámara, porque Samsung sabe cómo pueden funcionar juntos un teléfono y una cámara. Cuando Samsung tenía su propia división de cámaras que fabricaba cámaras independientes (todavía fabrica sensores y otras piezas para cámaras), creó un dispositivo combinado que incorporaba una cámara real, con un gran rango de zoom, en la parte trasera de un teléfono Galaxy S.

El primero de ellos fue el Samsung Galaxy Camera. Era grande y tosco, pero era una forma increíblemente innovadora de compartir fotos digitales en los primeros días de las redes sociales. El siguiente fue el Galaxy S4 Zoom. Era demasiado caro, pero seguía siendo un concepto interesante. Ofrecía a los propietarios de Galaxy una cámara con zoom real, con un gran objetivo extensible, para llevar en el bolsillo.

Imágen 1 de 3 El Samsung Galaxy S4 Zoom era un dispositivo que combinaba cámara y teléfono inteligente The Samsung Galaxy S4 Zoom was a camera and smartphone combo device The Samsung Galaxy S4 Zoom was a camera and smartphone combo device

Samsung sabe cómo combinar una cámara y un teléfono y hacerlo bien, mejor que Apple. Me encantaría ver un Galaxy S26 Ultra con un botón de obturación real, uno que pueda presionar hasta la mitad para enfocar y luego apretar para tomar mi foto. Me emocionaría aún más ver un Galaxy S26 Zoom que recuperara el concepto combinado, utilizando como base los teléfonos Samsung Galaxy de mayor calidad actuales.