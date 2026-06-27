Tomé más de 500 fotos con el Samsung Galaxy S26 Ultra y el Oppo Find X9 Ultra para averiguar cuál es el mejor celular con cámara; el ganador quedó claro

El Samsung Galaxy S26 Ultra es un teléfono insignia equilibrado, pero ¿puede competir con los teléfonos con cámara de la marca «Ultra» de China? Para averiguarlo, comparé el mejor teléfono de Samsung con el Oppo Find X9 Ultra, que es ampliamente considerado como el mejor teléfono con cámara disponible en este momento. Pero aunque el modelo insignia de Oppo partía como favorito al inicio de mi recorrido fotográfico, el Samsung me sorprendió en varios aspectos.

Con el S26 Ultra, el gigante coreano apostó fuerte por el software y lo combinó con aperturas más amplias en dos sensores, mientras que Oppo se centró por completo en las mejoras de hardware y las combinó con avances significativos en el software. También agregó un zoom óptico de 10x, lo que convierte al Find X9 Ultra en el único teléfono «Ultra» con esta característica en 2026. Oppo afirma que su cámara con teleobjetivo de 10x es tres veces más sensible a la luz que la cámara de 10x del Galaxy S23 Ultra.

El sistema de cámara resultante supera al del Galaxy S26 Ultra en la mayoría de los casos, pero el teléfono insignia de Samsung me sorprendió en múltiples ocasiones. Sin duda, es un teléfono con mejor cámara que el Galaxy S25 Ultra, a pesar de tener un hardware aparentemente similar.