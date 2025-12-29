El OnePlus 15 obtuvo una puntuación perfecta; así es como el Galaxy S26 Ultra también podría obtener un cinco sobre cinco

El OnePlus 15 es un teléfono perfecto, según mi puntuación en la reseña, y no podría pedir más. Supera mis mejores expectativas en criterios clave como la calidad de la pantalla, la duración de la batería y el rendimiento general. Por supuesto, algunos teléfonos son mejores en uno o dos aspectos concretos, pero ninguno lo es en todos los sentidos.

El Galaxy S26 no será el mejor teléfono de Samsung hasta la fecha; si lo fuera, nadie compraría el Galaxy S26 Ultra. Aun así, ¿podría el Galaxy S26 Ultra ser un teléfono perfecto, con una puntuación perfecta de 5/5 en TechRadar.com? Bueno, para alcanzar la perfección, Samsung no debería centrarse solo en copiar lo que OnePlus hace mejor, porque ya lo está haciendo bastante bien.

OnePlus se ha centrado en la durabilidad y la duración de la batería con el OnePlus 15

Tanto el OnePlus 13 como el OnePlus 15 han demostrado ser los smartphones convencionales (es decir, no destinados a la construcción ni al uso militar) más resistentes que se pueden comprar. Incluso pueden soportar chorros de agua caliente durante un ciclo en el lavavajillas. Los teléfonos de Samsung son casi igual de resistentes, pero un esfuerzo adicional ayudaría a reducir la diferencia en la puntuación de diseño.

Puede que los teléfonos Samsung no sean tan resistentes como el OnePlus 15, pero se encuentran entre los dispositivos más resistentes que se pueden comprar. El Galaxy S25 Ultra es resistente al agua hasta el S Pen, que se puede sumergir en agua, y no hay ningún problema si el compartimento del S Pen se inunda. El Ultra no puede sobrevivir al lavavajillas (presumiblemente), pero yo no lavo mis teléfonos así.

La duración de la batería será más difícil para Samsung porque OnePlus utiliza una nueva tecnología de batería de estado sólido que la mayoría de los grandes fabricantes de teléfonos han ignorado hasta ahora. Aunque los teléfonos de Samsung tienen una gran duración de batería, el OnePlus 15 ofrece horas más de tiempo de pantalla en nuestras pruebas de Future Labs.

OnePlus puede ser el campeón en cuanto a la duración de la batería, pero Samsung le sigue de cerca, y el Galaxy S25 Ultra realmente me impresionó por su longevidad. Los últimos chipsets Qualcomm Snapdragon 8 Elite (y los más recientes Snapdragon 8 Elite Gen 5) han demostrado ser increíblemente eficientes.

El Galaxy S25 Ultra duró más de 18.5 horas en nuestras pruebas de agotamiento de la batería. Eso es más que el iPhone 17 Pro Max de Apple y casi todos los demás teléfonos Android anteriores. No es tan impresionante como el OnePlus 15, con sus 26.5 horas de tiempo de pantalla, pero sigue siendo un sólido segundo puesto, suficiente para aguantar más de un día completo de uso intensivo del teléfono.

El OnePlus 15 también se carga mucho más rápido que cualquier teléfono Samsung. Con una carga por cable de 80 W y una increíble carga inalámbrica de 50 W, el OnePlus 15 puede estar listo para otro día de trabajo mientras que el Galaxy S25 aún lucha por aguantar unas horas más antes de irse a dormir. Si Samsung quiere igualar la puntuación de la batería del OnePlus 15, tendrá que cargarse más rápido que cualquier teléfono Samsung anterior.

Samsung debería mejorar las cosas que siempre ha necesitado mejorar

Los teléfonos Samsung tienen dos navegadores web, dos aplicaciones de galería de fotos y dos tiendas de aplicaciones... demasiados dos.

¿En qué puede mejorar Samsung, si no es en la durabilidad y la duración de la batería? En primer lugar, el diseño del Galaxy S25 parece un poco anticuado; el Galaxy S25 Ultra se parece más al último Galaxy Note que a cualquier otro smartphone nuevo. Me gustaría ver una gran actualización del diseño en todos los Galaxy S26.

Samsung necesitará mejoras aún mayores en su software. La historia actual del software OneUI de Samsung es una historia llena de altibajos. Sus teléfonos están repletos de demasiadas funciones.

Esto significa que se obtienen herramientas increíbles como Samsung DeX, que hace que la interfaz del teléfono se parezca a la de una computadora portátil cuando se le añade un monitor y un teclado. Se obtiene el mejor software multitarea y un montón de herramientas útiles para la productividad. Se pueden hacer que las aplicaciones aparezcan, se ajusten a los lados, desaparezcan en una burbuja o floten sobre todo lo demás.

Esto también significa que los teléfonos Samsung pueden resultar poco manejables: otras funciones pueden estar ocultas, enterradas en submenús o ser difíciles de encontrar. Las aplicaciones básicas vienen con versiones duplicadas de Samsung sin motivo aparente: los teléfonos Samsung tienen dos navegadores web, dos aplicaciones de galería de fotos y dos tiendas de aplicaciones, ¡por el amor de Dios! Son demasiados «dos».

Samsung necesita sacrificar parte de esa ambición en favor de la usabilidad. Si se centra en el diseño del hardware para las próximas generaciones y declara una moratoria sobre la sobrecarga de software, las funciones podrían reducirse a la mitad y Samsung seguiría fabricando los teléfonos con más funciones jamás imaginados.

Samsung puede fabricar un teléfono perfecto, al igual que OnePlus, pero no haciendo lo que OnePlus hace mejor. Ya destaca en muchas cosas; ahora necesita recortar y perfeccionar sus esfuerzos. El teléfono perfecto ya está oculto en el Galaxy S25 Ultra, si Samsung eliminara todo lo superfluo y dejara las partes que más me gustan.