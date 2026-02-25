Samsung Galaxy Unpacked 2026. Todo lo presentado el día de hoy. Precios y disponibilidad
Galaxy S26 y Buds4: IA integrada, cámaras potentes y audio afinado
Samsung intenta posicionar la IA como infraestructura del smartphone con la familia Galaxy S26 (S26 Ultra, S26+, S26) y refina la experiencia de audio con Galaxy Buds4 y Buds4 Pro. La propuesta combina IA agéntica (Now Nudge/Brief/Bar, integración con Gemini y Bixby mejorado), pantallas Dynamic AMOLED 2X, mejoras fotográficas (200 MP en Ultra), privacidad a nivel de píxel y un rediseño ergonómico en audífonos con audio Hi‑Fi y ANC adaptativa.
Comparativa serie Galaxy S26
Modelo
Pantalla
SoC/RAM
Cámara principal
Batería/carga
Precio desde MXN
S26 Ultra
6.9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X; S Pen
Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy; 12/16 GB
200 MP f/1.4; 50 MP ultra; 50 MP tele 5x
5,000 mAh; hasta 60 W cable; 25 W inalámbrica
$34,999 (256 GB)
S26+
6.7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X
Exynos 2600 (2 nm); 12 GB
50 MP principal; 12 MP ultra; 10 MP tele 3x
4,900 mAh; 45 W cable; 25 W inalámbrica
$28,499 (256 GB)
S26
6.3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X
Exynos 2600 (2 nm); 12 GB
50 MP principal; 12 MP ultra; 10 MP tele 3x
4,300 mAh; 25 W cable; 15 W inalámbrica
$20,299 (256 GB)
Puntos técnicos indispensables serie Galaxy S26
- IA transversal: Galaxy AI pasa de función a plataforma; acciones contextuales en tiempo real, multiagente y compatibilidad con apps (Uber, Walmart) vía Gemini; Bixby con modelos de lenguaje y Perplexity.
- Privacidad y seguridad: Primera pantalla de privacidad a nivel de píxel en el S26 Ultra; Call Screening y detección de estafas; controles locales vs. nube.
- Cámaras y video: Ultra con 200 MP f/1.4 (+47% luz) para mejor Nightography; Video Súper Estable y Auto Framing 4K; frontal con ISP avanzado y selfie hasta 4K@60 fps.
- Rendimiento y térmica: Ultra con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy; S26/S26+ con Exynos 2600 (2 nm); ProScaler y mDNIe para imagen; cámara de vapor ampliada para disipación.
- Pantalla y ergonomía: Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz en toda la serie; diseño más delgado con Armor Aluminum; Ultra añade Gorilla Armor 2.
- Batería y carga: Cargas rápidas con Súper Rápida 3.0 (Ultra hasta 75% en 30 min); capacidades 5,000 / 4,900 / 4,300 mAh según modelo.
Serie Galaxy Buds4 — Esenciales y especificaciones
Modelo
Diseño/Colores
Audio
ANC/Llamadas
Controles/IA
Precio MXN
Buds 4
Tipo Blade; Blanco, Negro
Bocina +20%; 2 vías; Hi‑Fi 24‑bit/96 kHz
ANC adaptativa; reducción de ruido en llamadas
Control por pellizco; integración Galaxy AI; gestos con la cabeza; Intérprete
$3,299
Buds 4 Pro
Tipo Blade con metal premium; Negro, Blanco, Oro Rosa
Bocina +20%; woofer ampliado + tweeter; Hi‑Fi
ANC adaptativa mejorada; reducción de ruido hasta 16 kHz
Control por pellizco; Bixby; traducción en tiempo real
$4,599
Novedades clave serie Buds4
- Diseño Blade optimizado con 10,000+ simulaciones y base de datos de 100M puntos de oídos para ajuste y ergonomía prolongada.
- Estuche horizontal rediseñado para acceso más rápido; control por pellizco integrado en el cuerpo para reducir gestos accidentales.
- Calidad sonora: bocina 20% mayor, arquitectura de dos vías y soporte Hi‑Fi 24‑bit/96 kHz para reproducción más fiel.
- ANC adaptativa + ecualización inteligente que ajusta perfil en tiempo real según entorno.
- Integración Galaxy: emparejamiento inmediato, ajustes desde panel rápido y funciones IA (gestos con la cabeza, intérprete, control manos libres).
Disponibilidad y precios en México
- Preventa Galaxy S26: 25 feb – 18 mar; beneficios: Galaxy Canje, financiamiento, Samsung Rewards. Colores: White, Sky Blue, Cobalt Violet, Black; exclusivos web: Silver Shadow, Pink Gold.
- Precios : S26 desde $20,299; S26+ desde $28,499; S26 Ultra desde $34,999 (256 GB).
- Buds4: $3,299; Buds4 Pro: $4,599.
La serie Galaxy S26 busca convertir la IA en columna vertebral del sistema con mejoras tangibles en cámara, privacidad y rendimiento; los Buds4 buscan afinar ergonomía y audio con integración IA para una experiencia Galaxy más coherente.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.