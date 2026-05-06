Samsung presenta sus últimas pantallas OLED para teléfonos, incluida una que incorpora sensores de salud

Samsung Display presenta nuevas pantallas

Una de ellas cuenta con sensores biométricos integrados

También hay una nueva pantalla flexible para automóviles

Antes de que los paneles de pantalla lleguen a los mejores teléfonos de Samsung —que suelen debutar en modelos insignia de gama alta como el Galaxy S26 Ultra—, la división Samsung Display de la empresa los presenta en primicia, y acaba de dar a conocer sus últimas pantallas.

Samsung Display reveló estos paneles de vanguardia en el evento SID Display Week 2026 en Los Ángeles, y es la pantalla Sensor OLED la que quizás sea la más interesante del grupo: combina una resolución de 500 píxeles por pulgada con la capacidad de leer información biométrica, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Lo hace midiendo el flujo sanguíneo a través de la luz emitida por la pantalla. La pantalla también cuenta con la tecnología de protección de la privacidad que apareció en el Galaxy S26 Ultra, que impide que otras personas vean lo que hay en tu teléfono a menos que lo miren directamente.

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Entre los otros paneles presentados por Samsung se encontraba una pantalla OLED Flex Chroma Pixel que destaca tanto por su brillo como por su espacio de color: 3000 nits y el estándar BT.2020-96, respectivamente. BT.2020-96 es el estándar de gama de colores más amplio utilizado a nivel internacional, y mientras que la mayoría de los teléfonos alcanzan alrededor del 70% de cobertura, el nuevo panel llega al 96%.

Pantallas que se extienden

Un vistazo al Flex Chroma Pixel (Image credit: Samsung Display)

Samsung Display también presentó una «pantalla extensible de última generación», acertadamente denominada Stretchable Display 2.0. Samsung quiere que esta pantalla se instale en los tableros de los automóviles, de modo que la pantalla de tu vehículo pueda expandirse o contraerse según las condiciones de conducción y lo que tú y tus pasajeros estén haciendo en ese momento.

La nueva pantalla alcanza una resolución de 200 píxeles por pulgada, frente a los 120 ppp de la versión anterior, y coincide con la resolución actual que ofrecen la mayoría de los sistemas de infoentretenimiento para automóviles. Esto se logró mediante el desarrollo de una nueva «estructura de píxeles» que puede mantener la densidad de píxeles incluso cuando la pantalla se extiende y se contrae.

Por último, también se presentaron nuevas pantallas EL-QD, una tecnología de puntos cuánticos mejorada en la que está trabajando Samsung y que no se basa en las técnicas OLED estándar. Según la empresa, estas pantallas ofrecen una alta precisión de color y un brillo mejorado, al tiempo que ofrecen una mayor eficiencia energética, y podrían utilizarse en «entornos de alta computación basados en IA».

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No hay indicios de cuándo llegarán estas pantallas a los productos de consumo —probablemente se necesitará más investigación y desarrollo primero—, pero nos dan una buena idea de las pantallas de teléfonos y automóviles que llegarán en los próximos años.

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