Samsung acaba de anunciar la fecha de su próximo Galaxy Unpacked, y el lema "A New Shape Is Unfolding" podría ser la pista más importante hasta ahora sobre qué podemos esperar

El próximo Galaxy Unpacked está programado para el 22 de julio de 2026

Samsung da un adelanto con el lema "Una nueva forma está surgiendo"

Un nuevo diseño plegable podría debutar junto con los teléfonos Fold y Flip ya existentes

Una semana después de borrar sus cuentas en redes sociales y reemplazarlas con avances enigmáticos —y tras meses de rumores—, Samsung ha fijado oficialmente la fecha para su segundo evento Galaxy Unpacked de 2026.

Todo se revelará, se desvelará o, quizás más acertadamente, se dará a conocer el 22 de julio de 2026, a las 9 a. m. ET / 6 a. m. PT / 2 p. m. BST (11 p. m. AEDT). Samsung transmitirá en vivo la presentación principal de Galaxy Unpacked desde un evento presencial en Londres, Reino Unido, y sí, TechRadar estará presente en el lugar de la presentación.

La invitación en sí misma ya da pistas, mientras Samsung intenta generar expectación. Junto con el eslogan «A New Shape Is Unfolding» (Una nueva forma se despliega), la invitación animada muestra lo que parece ser una boleta que se imprime antes de que se rasgue su borde superior, revelando una silueta notablemente más ancha y más corta que la de los actuales dispositivos Galaxy Z Fold de Samsung.

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Samsung no ha confirmado exactamente qué anunciará el 22 de julio, pero entre el eslogan y la animación, es difícil no verlos como pistas que apuntan hacia un diseño plegable completamente nuevo. Además, ya está aceptando pre-reservas para lo que sea que presente oficialmente en el evento del 22 de julio.

Específicamente, puedes registrarte con tu correo electrónico en el sitio web principal de Samsung sin costo alguno para obtener un crédito de Samsung de 30 dólares que puedes aplicar a tu preorden y desbloquear hasta 1,230 dólares de descuento al canjear un dispositivo elegible.

Así que, si estás pensando en comprar uno de los próximos dispositivos Galaxy, vale la pena hacer fila desde ahora… y no tiene ningún costo.

(Image credit: Samsung)

Los eventos Galaxy Unpacked de verano de Samsung han sido tradicionalmente el escenario para presentar sus más nuevos smartphones plegables, así como nuevos dispositivos portátiles como los Galaxy Watch y los Galaxy Buds. Este año, sin embargo, parece que el foco de atención irá más allá de las habituales actualizaciones anuales.

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Aunque esperamos ver a los sucesores del Galaxy Z Fold 7 y del Galaxy Z Flip 7, Samsung ya ha dado a entender que se avecina algo diferente. Cuando comenzó a dar pistas sobre el evento la semana pasada, el gigante tecnológico afirmó que «después de siete generaciones de ampliar los límites de los dispositivos plegables, Samsung está adoptando un enfoque diferente para generar expectación este año».

Esa declaración, junto con meses de filtraciones que apuntan a un diseño plegable más ancho, ha alimentado las especulaciones de que Samsung finalmente está lista para presentar un tipo de teléfono plegable completamente nuevo.

A diferencia del conocido diseño tipo libro de la línea Galaxy Z Fold, se espera que este dispositivo del que se rumorea cuente con un formato mucho más ancho. Según las filtraciones que hemos visto hasta ahora, se asemeja al ya descatalogado Microsoft Surface Duo, al tan rumoreado teléfono plegable de Apple que se espera que llegue a finales de este año, o incluso a un clásico cuaderno Moleskine cuando está cerrado. Si los rumores resultan ser ciertos, Samsung podría volver a ser la primera en lanzar al mercado un nuevo diseño de teléfono plegable.

También se espera que Galaxy AI ocupe un lugar central durante toda la presentación, y es probable que Samsung muestre nuevas funciones impulsadas por IA en sus últimos teléfonos plegables y, tal vez, dé un adelanto de sus próximas gafas Android XR.

TechRadar estará presente en Londres para el Galaxy Unpacked, ofreciéndote cobertura en vivo de cada anuncio a medida que suceda, junto con impresiones prácticas de los dispositivos más nuevos de Samsung. También tendremos un blog en vivo durante toda la presentación, así que asegúrate de seguirnos mientras Samsung revela lo que viene el 22 de julio.

Mientras tanto, cuéntanos en los comentarios a continuación qué es lo que más te emociona ver que Samsung revele en el Galaxy Unpacked.

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