Malas noticias: la marca confirm[o que el OnePlus Open 2 no saldrá a la venta en 2025

OnePlus no lanzará un dispositivo plegable este año

Se rumoreaba que el OnePlus Open 2 llegaría a las estanterías a principios de 2025

La decisión de OnePlus "no significa un abandono de la categoría de los plegables"

¡Malas noticias, sobre todo si son de los que esperaban con emoción el lanzamiento del OnePlus Open 2 este año, ya que la compañía confirmó que no será lanzado ningún dispositivo plegable en 2025.

En una nota publicada en el foro OnePlus Community, el director del proyecto OnePlus Open, Vale G., ha declarado: «Hemos considerado cuidadosamente el calendario y nuestros próximos pasos en dispositivos plegables, y hemos tomado la decisión de no lanzar un plegable este año».

«Si bien esto puede ser una sorpresa», continuó G., “creemos que este es el enfoque correcto para nosotros en este momento”, señalando que Oppo -empresa hermana de OnePlus- está ahora “tomando la delantera en el segmento de los plegables” con el Oppo Find N5.

El OnePlus Open original salió a la venta en octubre de 2023, y se esperaba que su sucesor -presumiblemente el OnePlus Open 2- llegara a las estanterías en algún momento de los próximos meses. En agosto de 2024 también salió a la venta una edición especial del Open, el OnePlus Open Apex Edition.

En su declaración sobre el retraso del Open 2 (que, vale la pena señalar, no es como OnePlus describe la situación), Vale G. añade que la «decisión de OnePlus de hacer una pausa en plegable[s] para esta generación no significa un alejamiento de la categoría [...] Esto no es un paso atrás, es una recalibración.»

The Oppo Find N5 is heading to the UK and Europe this month (Image credit: Future)

Given that the original OnePlus Open and Oppo Find N3 are nigh-on identical devices, it was thought that the OnePlus Open 2 would simply be a OnePlus-branded version of the Oppo Find N5. That device is scheduled for release in the UK and Europe on February 20, though it now seems as though US buyers won’t have an equivalent OnePlus Open 2 to look forward to in 2025.

Despite its age, the OnePlus Open continues to rank among the best foldable phones money can buy, but with the Oppo Find N5 raising the bar for foldable design – and the Samsung Galaxy Z Fold 7 almost certain to arrive later this year – OnePlus' strategy shift could see it slip down the foldable pecking order.

That said, Vale G. ends his statement with "Stay tuned for what’s next. We can’t wait to share it with you soon!", so OnePlus is clearly cooking up something exciting for 2026 and beyond.