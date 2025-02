Google Pixel 9a: últimas noticias, rumores y todo lo que sabemos hasta ahora

El Google Pixel 9a podría ser una alternativa convincente al Google Pixel 9, ya que es probable que este próximo mid-ranger cueste menos, aunque podría no suponer una gran rebaja de especificaciones.

Todavía no se sabe nada con certeza, pero el Pixel 9a ha sido ampliamente rumoreado, apuntando a un teléfono con especificaciones sólidas y un rediseño sorprendente.

A continuación encontrarás todo lo que hemos oído sobre el Google Pixel 9a, y actualizaremos este artículo cuando sepamos algo más.

Sin atajos

¿Qué es? El próximo Pixel de gama media

El próximo Pixel de gama media ¿Cuándo saldrá? De acuerdo con los últimos informes el 19 de marzo

De acuerdo con los últimos informes el 19 de marzo ¿Cuánto costará? Tentativamente alrededor de $499 dólares

Un posible lanzamiento en marzo sin cambios en el precio

The Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Las filtraciones señalan que se lanzará el próximo 19 de marzo

El precio de lanzamiento podría ser el mismo que la generación pasada, Pixel 8a

¡Los rumores sobre el próximo lanzamiento de smartphones de Google se "volaron la barda"! Como sabemos, las filtraciones y rumores sobre ciertos dispositivos son comunes, sin embargo, no siempre son tan "específicos" como ahora. Ya que se dice que el nuevo Pixel 9a sería lanzado oficialmente el próximo 19 de marzo. Pero no se preocupen, no es el único rumor, así que no se pierdan los detalles a continuación.

Ahora bien, no mencionan la fecha de anuncio real, pero dado que el Google Pixel 8a se puso a la venta el mismo día de su anuncio, es muy probable que el 19 de marzo sea también la fecha de anuncio, si esta fuente está en lo cierto. También afirman que el Google Pixel 9a comenzará a enviarse el 26 de marzo.

Dado lo mucho que hemos oído ahora sobre el Pixel 9a, estas fechas inminentes son creíbles, pero vale la pena señalar que el Pixel 8a no se lanzó hasta mayo del año pasado.

También tenemos una idea de cuánto podría costar el teléfono, con una filtración temprana del precio del Pixel 9a que apuntaba a un precio inicial de 499 dólares.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Desde entonces, el mismo sitio reiteró esa afirmación, pero agregó algunos detalles más, diciendo que el modelo Pixel 9a de 499 dólares tendrá 128 GB de almacenamiento, y que también habrá una versión de 256 GB por 599 dólares.

Si es así, entonces el precio de salida -al menos en Estados Unidos- será el mismo que el del Pixel 8a. Suponiendo que el precio también sea el mismo en otros lugares, estaremos ante un precio de partida de 499 libras / 849 dólares australianos.

Sin embargo, 599 € por 256 GB serían 40 € más que el año pasado, lo que podría significar un aumento similar a quizás alrededor de 599 € / 999 dólares australianos en otros lugares.

Una filtración afirma que el Pixel 9a vendrá con una suscripción de seis meses a Fitbit Premium, una suscripción de tres meses al nivel de 100 GB de Google One y una suscripción de tres meses a YouTube Premium.

¿Qué tanto podemos confiar en estos rumores?

Dado que el Pixel 8a no llegó hasta mayo, nos tomaríamos las afirmaciones de un lanzamiento en marzo con cautela, pero como no hay fuentes que discrepen y el teléfono se ha filtrado ampliamente, es creíble.

También nos inclinamos a creer que el precio de salida podría no aumentar, al menos en EE. UU., aunque hasta que no nos lleguen más fuentes no podemos estar del todo seguros.

Más grande y ligero, con un rediseño cuestionable

The Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

El Pixel 9a podría tener una pantalla de 6,3 pulgadas a 120 Hz

Sus cámaras podrían ser muy diferentes a las del Pixel 8a

Podría ser más ligero que el modelo actual

La primera vez que vimos el posible diseño del Google Pixel 9a fue en agosto, con fotos de lo que probablemente sea una unidad prototipo.

Estas imágenes, que puedes ver a continuación, muestran un diseño de cámara muy diferente al del Pixel 8a o el Pixel 9. La barra de la cámara de esos teléfonos ha desaparecido, y ha sido sustituida por un anillo brillante, casi plano, alrededor de las lentes.

No es un diseño que nos encante, pero es uno que bien podríamos estar recibiendo, porque desde entonces hemos visto fotos de otro prototipo del Pixel 9a y algunos renders del Pixel 9a, todos los cuales puedes ver a continuación, y todos los cuales muestran este mismo diseño.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: @VNchocoTaco) (Crédito de la imagen: @feni_book) (Crédito de la imagen: Android Headlines / @OnLeaks)

Estas imágenes posteriores también nos dieron una visión más cercana de la parte frontal del teléfono, aunque no ha cambiado tanto ahí, teniendo este una pantalla plana y una cámara selfie perforada.

También hemos oído que el Pixel 9a podría tener unas dimensiones de 154,7 x 73,2 x 8,9 mm, lo que lo haría ligeramente más alto y ancho que el Pixel 8a de 152,1 x 72,7 x 8,9 mm. Significa eso que el Pixel 9a tendrá una pantalla más grande? Muy posiblemente, porque otra fuente coincide con esas dimensiones, y añade que la pantalla del Pixel 9a será de 6,3 pulgadas, por encima de las 6,1 pulgadas del Pixel 8a.

Esta segunda fuente añade que, como era de esperar, será una pantalla de 120 Hz, y que el Pixel 8a pesará 186 g, lo que es un poco sorprendente, ya que el Pixel 8a, supuestamente más pequeño, pesa un poco más, 188 g.

Por último, en cuanto al diseño, también hemos oído que los colores del Pixel 9a podrían ser Porcelain (blanco roto), Obsidian (negro), Peony (rosa) e Iris (morado azulado). De ellos, solo el Iris sería particularmente nuevo para la línea Pixel.

¿Se puede confiar en estos rumores?

Teniendo en cuenta cuántas fuentes han compartido imágenes del Pixel 9a, diríamos que es probable que este sea el diseño que veremos.

Las dimensiones también son probablemente exactas, ya que de nuevo provienen de múltiples fuentes, y como eso hace que el teléfono sea más grande que su predecesor es probable que también tenga una pantalla más grande.

En cuanto a los colores y el peso, no estamos tan seguros hasta que otras fuentes nos digan lo mismo.

Nueva cámara

The Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Podría tener un nuevo sensor principal de 48MP

Las otras cámaras podrían permanecer sin cambios

A partir de las diversas imágenes filtradas que hemos visto, parece probable que el Google Pixel 9a tenga una cámara de doble lente, y más allá de eso, una fuente ha afirmado que el Pixel 9a tendrá una cámara principal de 48MP y una ultra ancha de 13MP, junto con un pargo frontal de 13MP.

El Pixel 8a también tiene cámaras ultra gran angular y selfie de 13MP, por lo que esos sensores podrían ser los mismos, pero ese teléfono tiene una cámara principal de 64MP. En otras palabras entonces, la cámara principal aquí podría ser mejorada, o al menos cambiada.

¿Podemos confiar en los rumores?

Como hasta ahora solo una fuente ha hablado de las especificaciones de la cámara, las tomaríamos con pinzas, pero estamos casi seguros de que el Pixel 9a tendrá una cámara de doble lente.

Chipset Tensor G4 una batería de mayor capacidad

The Google Pixel 8a (Image credit: Philip Berne / Future)

Es probable que esté equipado con un chipset Tensor G4

La batería podría ser de 5.000 mAh

Según una fuente, el Google Pixel 9a tendrá un chipset Tensor G4 emparejado con 8 GB de RAM y una opción de 128 GB o 256 GB de almacenamiento. Otra fuente también ha afirmado que el Pixel 9a tendrá ese chipset, lo que no es ninguna sorpresa, ya que el resto de la línea Pixel 9 utiliza un Tensor G4. Esas cantidades de RAM y almacenamiento serían las mismas que las del Pixel 8a, sin embargo, por lo que podría no haber ninguna actualización en ese frente.

Esa segunda fuente también afirma que se esperan siete años de actualizaciones de Android, y hemos oído que el Pixel 9a podría tener una batería de 5.000 mAh con carga por cable de 18W y carga inalámbrica de 7,5W.

Esas son las mismas velocidades de carga que el Pixel 8a, y un poco más bajas que las del Pixel 9, pero con 5.000mAh su batería sería mayor que la de cualquiera de esos teléfonos.

¿Podemos confiar en estos rumores?

Es casi seguro que el Pixel 9a utilizará un chipset Tensor G4, ya que su predecesor utiliza el Tensor G3. La mayoría de estas otras afirmaciones también son creíbles, pero somos un poco escépticos de que vaya a tener una batería de 5.000 mAh, ya que las filtraciones sugieren que será más ligero que el Pixel 8a, y una batería más grande seguro que añade algo de peso.

También pueden leer...