Las especificaciones, el diseño y los colores del rumoreado OnePlus 15 aparecen en las últimas filtraciones

Se han filtrado detalles del OnePlus 15.

También tenemos nuevas imágenes del diseño.

El teléfono podría salir al mercado en noviembre.

¿Alguien tiene en su radar al sucesor del OnePlus 13? De no ser así, no los culpamos, pues no hemos tenido mucha información alrededor de este dispositivo, sin embargo, nuevas filtraciones nos dan una idea de lo que podríamos esperar en el OnePlus 15 (si, se salta el número 14, debido a su asociación con la mala suerte en China).

En primer lugar, el equipo de Android Headlines ha recopilado información interesante sobre las puntuaciones de referencia del OnePlus 15 que han aparecido en Internet. Las puntuaciones indican que el teléfono estará equipado con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.

Las puntuaciones en sí mismas son bastante bajas, pero en esta fase del desarrollo del teléfono no vale la pena prestarles mucha atención, ya que es poco probable que coincidan con los niveles de rendimiento reales del dispositivo una vez que salga al mercado.

También parece que el OnePlus 15 vendrá con 16 GB de RAM, o al menos con la opción de 16 GB de RAM, según esta lista de pruebas de rendimiento. El OnePlus 13 está disponible con 12 GB, 16 GB o 24 GB de RAM, aunque esta última opción no está disponible en muchos lugares.

Renders y colores

OnePlus 15 storage & color options, as per DCS- 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, and 16GB+1TB- Black, Purple, and Titanium color options pic.twitter.com/Do9n9Uhaw9August 29, 2025

También hemos visto algunas imágenes no oficiales del informante @Sudhanshu1414 (a través de Notebookcheck), aunque, como siempre, no hay nada seguro sobre estas filtraciones, al menos hasta que OnePlus se decida a lanzar el teléfono insignia.

Aquí se muestran tres colores: negro, plateado y morado oscuro. El módulo exterior de la cámara es cuadrado, en lugar de circular como en el OnePlus 13, y parece que vuelve a haber tres cámaras traseras, igual que en el modelo actual.

Curiosamente, un ejecutivo de Oppo, la empresa matriz de OnePlus, ha declarado públicamente que el diseño del OnePlus 15 es uno de sus favoritos de los últimos años, aunque no parece tener nada demasiado fuera de lo común.

El OnePlus 13 estándar se lanzó en China a principios de noviembre de 2024, antes de estar más ampliamente disponible en enero de 2025, y es probable que su sucesor siga un calendario similar, pero 12 meses más tarde.