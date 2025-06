Como quiera que lo mires, OnePlus está disfrutando de un fructífero 2025 (mientras en México la marca se mantiene en silencio total). Solo unos meses después de que el OnePlus 13 entrara en nuestra lista de los mejores teléfonos que se pueden comprar, el OnePlus Watch 3 se convirtió en uno de los mejores relojes inteligentes Android del mercado, y el recién anunciado OnePlus Pad 3 parece que ocupará un lugar destacado en nuestra guía de las mejores tabletas Android.

Los tres productos son falgships en sus respectivas categorías, pero OnePlus ahora se está preparando para su incursión anual en el mercado tecnológico de gama media.

En una entrevista exclusiva que tuvieron nuestros compañeros TechRadar, Celina Shi, directora de marketing de OnePlus Europa, reveló los nombres y detalles de cinco nuevos productos OnePlus de gama media que llegarán a las tiendas en julio, específicamente el OnePlus Nord 5, OnePlus Nord CE5, OnePlus Buds 4 , OnePlus Pad Lite y OnePlus Watch 3 de 43mm .

TechRadar: ¿Cuál considera que es la propuesta única de venta clave de la serie OnePlus Nord en 2025, tanto en términos de su lugar en la cartera de OnePlus como en el mercado más amplio de teléfonos inteligentes de gama media?

Celina Shi: La serie OnePlus Nord es nuestra serie de smartphones de gama media, diseñada para ofrecer un equilibrio entre las características de un modelo insignia a un precio asequible. Se ha convertido en una de las favoritas de una gran parte de nuestra comunidad, que disfruta de su estilo divertido y alegre. La serie OnePlus Nord presenta colores y estilos más atrevidos que nuestra serie insignia y ofrece una verdadera oportunidad para que las personas muestren su identidad personal a través de los dispositivos y su marca.

En julio de este año, me complace anunciar que OnePlus lanzará dos nuevos dispositivos de la serie OnePlus Nord: el OnePlus Nord 5 y el OnePlus Nord CE5. Esta nueva serie es un dispositivo de alto rendimiento que ofrece una resistencia sin límites, permitiéndote jugar y crear día y noche.

El OnePlus Nord 5 (izquierda) y el OnePlus Nord CE5 (derecha) (Image credit: OnePlus)

TR: ¿Qué, específicamente, hace que el OnePlus Nord 5 sea un dispositivo de alto rendimiento?

CS: El nuevo OnePlus Nord 5 es lo que llamamos un doble golpe: tiene una cámara excepcional y un chipset excepcional.

Si bien tendrás que esperar para conocer la cámara, puedo confirmar que el OnePlus Nord 5 incluirá la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un chipset de especificaciones injustamente altas para el mercado de gama media.

El OnePlus Nord 5 está equipado con RAM LPDDR5X y un avanzado sistema de refrigeración líquida CryoFlex de 7300 mm², lo que garantiza un rendimiento uniforme y constante incluso bajo presión.

Para los gamers, OnePlus Nord 5 también permitirá jugar Battlegrounds Mobile India a 90 cuadros por segundo nativos hasta 144 fps con interpolación de velocidad de cuadros, lo que significa un juego fluido y menos retrasos.

Hemos incluido todas estas funciones porque nuestro público objetivo, el OnePlus Nord, busca una experiencia rápida y fluida, ya que usan sus smartphones para crear, jugar y realizar múltiples tareas. A medida que estas actividades se vuelven más complejas y requieren mayor procesamiento, hemos redoblado nuestros esfuerzos en nuestro chipset para garantizar la experiencia rápida y fluida que nos ha caracterizado.

TR: Los dos nuevos modelos Nord cuentan con un conjunto de cámaras vertical. ¿Por qué se ha vuelto a esta orientación en el modelo insignia este año?

CS: Con cualquier smartphone, siempre hay que negociar entre el diseño estético y lo físicamente posible dentro de esos parámetros. A medida que los componentes tecnológicos evolucionen, también lo hará nuestro diseño para crear productos con la mejor apariencia y un funcionamiento óptimo.

El módulo de la cámara es vertical en la última serie OnePlus Nord, ya que este diseño optimiza el espacio dentro del dispositivo, lo que nos permite incluir un chipset, una batería y una pantalla de primera clase en su interior.

TR: Y de manera similar, ¿qué puedes contarnos sobre el diseño del panel trasero?

CS: Si bien todavía no puedo revelar detalles específicos sobre los materiales del OnePlus Nord 5 Series, puedo decir que este año no tendrá un marco de metal.

El concepto de diseño de todos nuestros dispositivos se basa en la percepción del consumidor. Tras una encuesta global realizada en Europa, Norteamérica, India y China, descubrimos que nuestro público objetivo prioriza la practicidad en el diseño.

Siempre prefieren estilos breves, sencillos y elegantes. En respuesta a esto, este año, en la serie OnePlus Nord, ofrecemos un diseño de inspiración nórdica que refleja estos valores y conecta con nuestros consumidores de todo el mundo.

Con eso en mente, les revelaré en exclusiva un color cada uno para el OnePlus Nord 5 y el OnePlus Nord CE, que se lanzarán en Europa el 8 de julio: el OnePlus Nord 5 se lanzará en Dry Ice y el OnePlus Nord CE 5 en Marble Mist.

TR: ¿Está seguro de que los usuarios adoptarán la nueva interfaz Plus Key y Plus Mind en la serie Nord 5?

CS: Estamos muy entusiasmados con la nueva Tecla +, la extensión de la experiencia de IA personalizada de OnePlus. La Tecla + no elimina nuestro Control deslizante de alertas, sino que es una evolución natural para que sea más eficaz, más intuitivo y, ahora, altamente personalizable. La Tecla + es un botón personalizable y programable para diversas acciones, como cambiar de perfil de sonido, iniciar la cámara, iniciar la traducción o iniciar grabaciones.

(Image credit: OnePlus)

La interfaz Plus Mind se integra a la perfección con nuestra Tecla Plus y es el primer paso para crear una experiencia de smartphone verdaderamente personalizada con IA. Los usuarios pueden simplemente presionar la Tecla Plus para reconocer el contenido de la pantalla y añadirlo como "recuerdo". Esto incluye acciones como guardar contenido en pantalla, sugerir horarios para añadir a un calendario, guardar contenido en pantalla en Mind Space y buscar con una conversación mediante la Búsqueda con IA.

Más allá de la simple captura de pantalla, AI Plus Mind utiliza la IA para analizar el contenido contextualmente. Por ejemplo, puede extraer detalles de la agenda de una imagen o texto y añadirlos directamente al calendario del usuario. La Búsqueda con IA, integrada con AI Plus Mind, admite consultas en lenguaje natural para acceder fácilmente al contenido guardado.

TR: Con los teléfonos inteligentes de gama media mejorando en calidad cada año, ¿cómo distingue OnePlus entre gama media y gama insignia en 2025?

CS: En OnePlus, nuestra visión es empoderar al mundo a través de una mejor tecnología. Lanzamos la serie OnePlus Nord para que la tecnología de vanguardia, incluyendo la experiencia OnePlus Fast & Smooth, sea accesible para más personas. Por eso, al analizar la oferta de la serie OnePlus Nord, buscamos un equilibrio entre tecnología de vanguardia y un precio asequible.

Pero la identidad de la serie OnePlus Nord es bastante diferente a la de nuestra serie insignia. Es más divertida, colorida y con un estilo más audaz.

El OnePlus Nord 4 sigue siendo uno de los mejores teléfonos Android de gama media (Image credit: Future)

Quienes compran nuestra serie OnePlus Nord son diferentes a quienes compran teléfonos insignia. Para nuestros productos estrella, como la serie OnePlus 13, nos dirigimos a usuarios avanzados. Se trata de entusiastas de la tecnología que exigen mucho a sus dispositivos y esperan hardware de vanguardia y un software eficiente y de alto rendimiento.

Nuestros productos OnePlus Nord nos permiten llevar nuestra tecnología insignia al siguiente nivel y hacerla más accesible a un público más amplio. Estos consumidores valoran el valor y esperan una experiencia rápida y fluida a un precio accesible que permita a más personas unirse a nuestra comunidad.

En OnePlus, la línea insignia y la línea Nord desempeñan un papel igualmente importante en nuestra estrategia de producto y marca. Por un lado, seguiremos desarrollando dispositivos insignia que integren las tecnologías más avanzadas para ofrecer experiencias de vanguardia en los niveles premium y ultra premium. Paralelamente, también nos comprometemos a hacer que la experiencia y la calidad de OnePlus sean más accesibles para más usuarios con la línea de productos Nord.

TR: Dejando de lado los teléfonos inteligentes por un momento, ¿qué más planea lanzar OnePlus el próximo mes?

CS: Este verano, el 8 de julio, nos centraremos en ampliar nuestra cartera de productos en diferentes categorías y segmentos de precio. Además de nuestros dispositivos OnePlus Nord Series, me complace anunciar el lanzamiento de tres nuevos productos: un nuevo wearable, el OnePlus Watch 3 de 43 mm; nuestros últimos auriculares insignia, los OnePlus Buds 4; y una nueva tableta, la OnePlus Pad Lite.

En febrero de este año, lanzamos nuestro último dispositivo portátil estrella, el OnePlus Watch 3. Fue muy popular debido a su enorme duración de batería, GPS preciso y métricas de salud y bienestar.

Presentamos una versión más pequeña de este dispositivo, ideal para quienes tienen muñecas pequeñas, ¡pero no la subestimes! Incluye especificaciones que rivalizan con la versión de tamaño completo, además de funciones de monitoreo exclusivas que ningún otro dispositivo ofrece. ¡Y estará disponible en un elegante acero plateado!

Tras el lanzamiento de la OnePlus Pad 3 en junio, hemos descubierto que una parte importante de nuestra comunidad busca en OnePlus una tableta asequible que se integre a la perfección con sus otros dispositivos OnePlus. Nos complace ofrecerles esta tableta este verano. La OnePlus Pad Lite estará disponible en Europa en color Aero Blue.

Con los OnePlus Buds 4, puedes esperar una experiencia de sonido excepcional, con controladores duales, DAC duales, Hi-Res LHDC 5.0 y audio 3D. Para los gamers, los OnePlus Buds 4 también ofrecen una latencia ultrabaja de 47 ms en el modo Juego, lo que garantiza una sincronización perfecta del audio con la acción en pantalla para una ventaja competitiva.

Como en todos los productos OnePlus, el estilo ha sido fundamental en el proceso de diseño de nuestros nuevos auriculares. Este año, los OnePlus Buds 4 están disponibles en dos colores: Verde Zen y Gris Tormenta.

Los OnePlus Buds 4 en gris tormenta y verde zen (Image credit: OnePlus)

TR: Y por último, mirando hacia el futuro, ¿cuál es la estrategia de producto general de OnePlus en 2025?

CS: Nuestra trayectoria comenzó en 2014 con el lanzamiento de nuestro primer smartphone, el OnePlus One, que compartió una tecnología excepcional con el mundo y revolucionó el statu quo de la industria. Si bien nuestra ambición sigue siendo ofrecer un valor excepcional a nuestros usuarios de smartphones, estamos profundizando en sectores más amplios de la electrónica de consumo para convertirnos en un "desarrollador de Android" premium. Hoy, ofrecemos una amplia gama de dispositivos en cuatro categorías principales: smartphones, tablets, dispositivos de audio y wearables.

A través de nuestro ecosistema de dispositivos, queremos impulsar la vida digital de nuestra comunidad con productos que conectan fluidamente y mejoran su estilo de vida mediante una tecnología de vanguardia. Organizamos foros de Open Ears para nuestra comunidad, donde recibimos valiosos comentarios de nuestros usuarios. En 2025, hemos redoblado nuestros esfuerzos mediante reuniones periódicas con la comunidad mediante sesiones individuales donde escuchamos atentamente y comprendemos sus necesidades.

En cuanto al producto, continuaremos mejorando nuestra oferta de hardware y software con características por las que nos hemos hecho famosos, como batería de larga duración, diseño [único] y rendimiento [potente]; pero también integraremos tecnologías más nuevas, como OxygenOS actualizado, OpenCanvas e IA, para garantizar que la experiencia del producto OnePlus en todas las categorías y todos los dispositivos sea más rápida y fluida que nunca.

Así que aquí lo tienen, amigos: el OnePlus Nord 5 y el OnePlus Nord CE5 se lanzarán en el Reino Unido y Europa el 8 de julio, junto con el OnePlus Watch 3 de 43 mm, los OnePlus Buds 4 y la OnePlus Pad Lite. Por otra parte, como ya les comentábamos, en México la marca, después del lanzamiento de la serie 13, se ha mantenido completamente en silencio. Existen rumores de que será Oppo México quienes tomen la batuta de la marca, pues a final de cuentas pertenecen al mismo holding. Mientras tanto esperarmos información oficial para saber lo que sucederá con OnePlus México.

¿Cuál de los nuevos productos OnePlus anunciados es tu favorito? Cuéntanoslo en los comentarios.