The Nothing Phone 2 is about to get a successor

El diseño del Nothing Phone 3 se ha filtrado en su totalidad

Se trata de una estética poco convencional que parece modular

El teléfono podría lanzarse tan pronto como la próxima semana

¡A pesar de que ya conocemos prácticamente por completo el nuevo Nothing Phone 3, las filtraciones en internet no paran! Esta vez se han publicado múltiples imágenes no oficiales que revelarían a la perfección su diseño.

Estas imágenes proceden de Android Headlines y del informador @MysteryLupin, y el diseño es ciertamente... poco convencional. La carcasa trasera está cubierta de cuadrados y parece el clásico puzzle de bloques deslizantes, o un teléfono fabricado en colaboración con Lego.

También me recuerda al prototipo Project Ara que Google desarrolló en la década de 2010, un teléfono modular que lamentablemente nunca llegó a fabricarse. Sin embargo, el aspecto es meramente estético, ya que no es posible introducir o extraer piezas.

Hay una pequeña ventana Glyph Matrix en la esquina superior derecha de la parte trasera, tal y como anunció Nothing. Parece que esto podría ser utilizado para algunos estilos personalizados, o tal vez para mostrar el recuento de notificaciones no leídas o algo por el estilo.

Opiniones divididas

Phone 3 pic.twitter.com/PQqxkCzPMVJune 26, 2025

Las reacciones que he visto en las redes sociales van de muy positivas a muy negativas, así que, sea cual sea tu opinión sobre este diseño, no estás solo. Personalmente, me gusta, aunque hay que admitir que cuesta acostumbrarse.

Hoy en día es raro que el diseño de un smartphone sea sorprendente o interesante, así que, sea cual sea tu opinión, hay que reconocerle a Nothing su mérito. También parece que algunos de esos detalles de la parte trasera podrían ser botones funcionales.

Aparte del aspecto exterior, también esperamos cambios en el software de Nothing, que volverá a estar basado en Android. Las filtraciones anteriores sugieren que el teléfono va a apostar fuerte por la IA este año.

Nothing ha dicho que el teléfono se lanzará en julio, y filtraciones no confirmadas apuntan al martes 1 de julio como el gran día, así que no habrá que esperar mucho. No hay duda de que podemos esperar unos cuantos rumores oficiales y extraoficiales más de aquí al martes.