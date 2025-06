Es oficial: el Nothing Phone 3 utilizará el chipset Snapdragon 8s Gen 4.

El CEO de Nothing, Carl Pei, reveló los detalles de las especificaciones en una entrevista subida al canal de YouTube de la compañía , confirmando que el "primer teléfono insignia verdadero" de Nothing será "36% más rápido en CPU, 88% más fuerte en GPU y 60% más fuerte en NPU" que el Nothing Phone 2.

¡Números importantes! Excepto que el Nothing Phone 2, equipado con Snapdragon 8 Plus Gen 1, tiene casi dos años, y según Nothing, no es un auténtico buque insignia, así que habría que esperar que el Phone 3 ofrezca un rendimiento notablemente superior. El mayor secreto es que el "primer auténtico flagship" de Nothing no usará el chipset Snapdragon 8 Elite, que, según todos los indicios, es actualmente el "más rápido" de Occidente. ¿Será una revelación terrible? No lo creemos.

Veamos, es cierto que muchos de los mejores teléfonos Android usan el último chip de gama alta de Qualcomm, sin embargo otras marcas ya se están inclinando por el Dimensity 9400 de MediaTek, pero también es cierto que, al no usar el Snapdragon 8 Elite, el Nothing Phone 3 probablemente quedará atrás del Samsung Galaxy S25 Ultra y el OnePlus 13 en pruebas comparativas y casos de uso que llevan el teléfono al límite.

Si te gusta maximizar todas las opciones en Call of Duty: Mobile o grabar videos largos en 8K, el Nothing Phone 3 no es para ti. Pero Nothing no es, ni nunca será, una marca para este tipo de usuarios exigentes.

El Nothing Phone 3a Pro se lanzó en marzo (Image credit: Philip Berne / Future)

Carl Pei fundó Nothing en 2020 con la misión de "hacer que la tecnología vuelva a ser genial", y ese espíritu ha sido evidente en cada teléfono Nothing lanzado hasta ahora.

El próximo reto de Nothing es crear un teléfono "genial" que no sea notablemente más lento ni tenga más fallos que los mejores teléfonos del mercado. Y cualquier dispositivo que cumpla con ese cometido puede, en mi opinión, describirse con precisión como un auténtico buque insignia.

Al utilizar el chipset Snapdragon 8s Gen 4, el Nothing Phone 3 se sentirá como un flagship en comparación con los teléfonos Nothing anteriores, pero esdtamos 99% seguros de que se sentirá como un flagship en relación con los mejores iPhones, teléfonos Samsung y teléfonos Pixel también.

Si el chipset Snapdragon 8s Gen 4 puede brindar una experiencia fluida mientras te desplazas, transmites, deslizas, juegas, tomas fotos o haces cualquiera de las otras cosas que uno hace con su teléfono en 2025, creemos que es una elección de chipset perfectamente aceptable para un teléfono insignia dirigido a aquellos que valoran la estética por sobre la potencia bruta y sin paliativos.

El Google Pixel 9 Pro equipado con Tensor G4 fue nuestro Teléfono del Año el año pasado (Image credit: Blue Pixl Media)

Consideremos el último teléfono insignia de Google, el Pixel 9 Pro.

Sin duda, su chip Tensor G4 es más débil que el de la competencia, pero el Pixel 9 Pro se posiciona como la "mejor opción Android" en nuestra lista de los mejores teléfonos y también se llevó el premio al Teléfono del Año en 2024. Claro, estos títulos se otorgaron de forma subjetiva, pero a nadie le sorprende que el auténtico buque insignia de Google no cuente con lo último en tecnología móvil.

El argumento del precio es un poco más difícil de rebatir. Los rumores sitúan el precio del Nothing Phone 3 en torno a los $799 dólares (poco más de $15 mil pesos), al Samsung Galaxy S25 con Snapdragon 8 Elite .

Naturalmente, el próximo teléfono de Nothing no podrá competir con el último modelo base de Samsung en cuanto a potencia bruta, pero con Carl Pei prometiendo "materiales de primera calidad y software que realmente sube de nivel", confíamos en que el Phone 3 cumplirá la promesa del CEO de ser un "verdadero flagship".