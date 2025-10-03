La versión beta abierta de Nothing OS 4.0 ya está disponible, pero su disponibilidad y características varían mucho en función del teléfono que tengas

Nothing OS 4.0 ya está disponible en versión beta abierta.

Los modelos Nothing Phone 3a y 3a Pro aún no pueden obtenerlo.

Las funciones varían según el dispositivo, pero entre las más destacadas se incluyen un panel de control de uso de IA y widgets de IA

¡La espera terminó! Nothing OS 4.0, la versión de Nothing de Android 16, ya está disponible en beta abierta, así que si tienes uno de los cuatro smartphones de la compañía ya puedes descargarlo, (aunque no está disponible para todos).

En este momento, la versión beta abierta de Nothing OS 4.0 está disponible para el Nothing Phone 3, el Nothing Phone 2, el Nothing Phone 2a y el Nothing Phone 2a Plus. Eso deja fuera al Nothing Phone 3a y al Nothing Phone 3a Pro, lo cual es extraño, ya que son más nuevos que algunos de estos teléfonos, pero Nothing ha dicho que la versión beta llegará a estos teléfonos en algún momento de octubre.

Suponiendo que puedas obtener la beta, las funciones reales que tendrás también variarán en función de tu teléfono.

Con el Nothing Phone 3, tendrás acceso a un «panel de control de uso de la IA», que proporciona una mayor transparencia sobre lo que hace la IA y cómo utiliza tus datos. También obtendrás varias correcciones de errores y mejoras de rendimiento, incluida una mayor estabilidad de la cámara.

Si utilizas un Nothing Phone 2, un Nothing Phone 2a o un Nothing Phone 2a Plus, obtendrás el ajuste preestablecido de cámara «Stretch», que añade sombras intensas y reflejos ampliados a las fotos. También obtendrás optimizaciones de aplicaciones a nivel del sistema para mejorar la velocidad de arranque.

Actualizaciones para todos

El Nothing Phone 3 es apto para la versión beta. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Además, hay algunas funciones que aparentemente estarán disponibles en todos los teléfonos en la versión beta, como la vista emergente para dos íconos flotantes (para poder cambiar de aplicación más rápido), dos nuevas esferas de reloj para la pantalla de bloqueo, compatibilidad con mosaicos de configuración rápida 2x2 y un modo extra oscuro.

Curiosamente, ahora también se pueden crear widgets utilizando IA, y el Nothing Phone 3 admite hasta seis de estos widgets, mientras que los demás modelos pueden tener hasta dos funcionando a la vez.

Para obtener la versión beta, descarga el archivo .apk Beta Updates Hub en tu teléfono y, a continuación, instálalo desde la carpeta Descargas. Una vez hecho esto, ve a Ajustes > Sistema > Nothing Beta Hub y pulsa «Unirse a la beta». Una vez que te hayas registrado, solo tienes que pulsar «Ir a la actualización».

Por supuesto, aquí se aplican las mismas advertencias que a todas las versiones beta: este software no está terminado y puede que no sea estable, por lo que, si no tienes prisa por probar las nuevas incorporaciones, siempre puedes esperar a que se lance la versión definitiva.