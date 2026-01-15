"Ese modelo finalmente se ha roto": el director ejecutivo de Nothing afirma que la era de los smartphones económicos ha llegado a su fin y que sus precios podrían aumentar un 30%

El director ejecutivo de Nothing ha afirmado que los precios de los smartphones podrían aumentar un 30% o más.

Esto se debe al aumento de los costos de la memoria, impulsado por la inteligencia artificial.

Como resultado, sostienen que la "carrera por las especificaciones" ha terminado.

El año 2026 podría marcar el mayor cambio hasta la fecha en el panorama de los teléfonos inteligentes, y no por buenas razones, ya que los precios podrían aumentar drásticamente y las especificaciones podrían verse reducidas.

Así lo afirma el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, quien, en una publicación bastante pesimista en X, ha afirmado que "la tendencia a la baja a largo plazo en los costos de la memoria y las pantallas permitió mejoras anuales en las especificaciones sin aumentos de precios. En 2026, ese modelo finalmente se ha roto, impulsado por un aumento brusco y sin precedentes en los costos de la memoria".

Ese "aumento sin precedentes" está impulsado, por supuesto, por la IA, ya que los centros de datos de IA requieren las mismas tecnologías de memoria, lo que significa que, en palabras de Pei, "por primera vez, los teléfonos inteligentes compiten directamente con la infraestructura de IA y, como resultado, los precios de la memoria están aumentando drásticamente".

¿De qué aumento de precios estamos hablando? Según Pei, en algunos casos, los costos de la memoria ya se han triplicado y se esperan nuevas subidas. Añadió que "los módulos de memoria que hace un año costaban menos de 20 dólares podrían superar los 100 dólares a finales de año en los modelos de gama alta".

Precios más altos o especificaciones peores

Según Pei, el resultado de esto es que «las marcas se enfrentan ahora a una sencilla elección: subir los precios, en algunos casos hasta un 30 % o más, o rebajar las especificaciones». Esto es lo contrario de lo que hemos visto en años anteriores, en los que los componentes solían abaratarse con el tiempo.

Pei predice que los fabricantes de teléfonos inteligentes de gama básica y media tendrán especial dificultad como consecuencia de esto, y que los precios de los teléfonos inteligentes de Nothing también aumentarán inevitablemente.

Pero, a pesar de este panorama sombrío, en el caso de Nothing, Pei sostiene que se trata de una «oportunidad», ya que la empresa siempre se ha centrado más en el aspecto y el tacto de sus teléfonos que en las cifras brutas, por lo que, con el aumento de los costos, la marca puede simplemente redoblar ese enfoque.

Concluyó diciendo que «2026 es el año en que terminará la "carrera por las especificaciones". A medida que la industria se reinicia, la experiencia se convierte en el único diferenciador real. Eso es exactamente para lo que se creó Nothing. La era del silicio barato ha terminado. La era del diseño intencional apenas está comenzando».

Es un argumento bien planteado, y no se equivoca al decir que la experiencia de Nothing probablemente le dará una ventaja sobre las marcas que tradicionalmente han competido principalmente en especificaciones, pero aun así, los precios subirán, lo cual es una mala noticia para todos. E incluso si Nothing prospera en este entorno, el panorama es sombrío para la industria de los teléfonos inteligentes en su conjunto.

Esperemos que esto dé lugar a innovaciones más creativas que no dependan exclusivamente de la potencia, pero también podría significar que se fabriquen y compren menos teléfonos. Veremos cómo se desarrollan las cosas a medida que avance el año.

