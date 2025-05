El Nothing Phone 3 será el primer rival real de la compañía para iPhone y Galaxy S, con un precio a la altura

Nothing Phone 3 tendrá "materiales premium" e "importantes mejoras de rendimiento"

Se dice que será el primer teléfono insignia de la compañía

Sin embargo, también costará mucho más que los modelos anteriores

¿Estás listo para ver entrar a la lucha de smartphones de gama premium a Nothing?

Si recordamos, Nothing ha tenido éxito con teléfonos llamativos pero asequibles dirigidos a los mercados de gama baja y media, sin embargo, el Nothing Phone 3, apunta por algo más premium.

En un vídeo mostrado durante el último Android Show, Carl Pei, consejero delegado de Nothing, reveló que el Nothing Phone 3 llegará este verano (probablemente entre junio y agosto), y que tendrá «materiales de primera calidad, importantes mejoras de rendimiento y un software que realmente sube el nivel».

Todo ello se combinará para convertirlo en el «primer smartphone insignia» de Nothing. Todo esto suena prometedor, pero no es de extrañar que tenga un precio, ya que Pei ha añadido que el Nothing Phone 3 costará alrededor de 800 libras.

The Android Show: I/O Edition | Device Showcase | Nothing - YouTube Watch On

Un teléfono emblemático con una competencia emblemática

Convertido, son aproximadamente 1.060 dólares australianos, pero las conversiones de precios no suelen ser exactas. Dado que el Nothing Phone 2 se lanzó por 599 dólares, pensamos que el precio del Nothing Phone 3 en EE.UU. será similar al del Reino Unido, es decir, probablemente 800 dólares o un poco más. En Australia, es más difícil de predecir, pero quizá ronde los 1.350 dólares australianos.

Eso situaría al Nothing Phone 3 en una horquilla de precios similar a la del Samsung Galaxy S25, el iPhone 16 y el Google Pixel 9, por lo que tendría mucha más competencia de alto perfil que los anteriores teléfonos Nothing.

Será interesante, entonces, ver si el Nothing Phone 3 ofrecerá lo suficiente para justificar ese precio, y si los compradores le darán una oportunidad por encima de nombres más grandes. Pronto lo sabremos, pero mientras tanto -o si no está interesado en un teléfono de gama alta- siempre le quedarán los modelos de gama media Nothing Phone 3a y Nothing Phone 3a Pro.

