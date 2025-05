¡Es oficial! Nothing Phone 3 llegará en julio, si bien se "sabía" que este dispositivo llegaría en algún momento del "verano", no se tenía una mayor ventana. Sin embargo, hay novedades.

Se ha revelado en un teaser en la cuenta X de Nothing, que... no nos dice mucho más. Debajo del texto con la ventana de lanzamiento en julio, el número '3' simplemente parpadea en la pantalla varias veces, seguido de un texto que dice «es un número mágico».

Ese "3" se crea a partir de una serie de bloques blancos que recuerdan al sistema de iluminación de glifos de la parte trasera de los teléfonos de Nothing, así que es probable que haga su regreso aquí, pero eso ya era de esperar.

Phone (3). It's a magic number. Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72H May 20, 2025

Aunque este teaser no nos dice mucho más, anteriores teasers y filtraciones nos dan una idea de lo que podemos esperar.

La propia Nothing ha dicho anteriormente que el Nothing Phone 3 será el "primer auténtico buque insignia" de la compañía, y que tendrá un precio acorde, que rondará las 800 libras (unos 1.060 dólares australianos). Al parecer, ese precio se justificará con «materiales de primera calidad, importantes mejoras de rendimiento y un software que realmente sube el nivel».

Más allá de eso, un rumor reciente apuntaba a que el Nothing Phone 3 tendría un «chipset Snapdragon insignia», lo que podría significar el Snapdragon 8 Elite, que también se encuentra en modelos de la talla del Samsung Galaxy S25.

La misma información también apuntaba a una cámara de triple lente significativamente renovada, con un sensor primario más grande que el del Nothing Phone 2 y un teleobjetivo periscópico, lo que sugiere que este teléfono podría ofrecer zoom óptico de larga distancia.

La batería también podría aumentar, ya que se dice que podría superar los 5.000 mAh, frente a los 4.700 mAh del Nothing Phone 2.

Así pues, el Nothing Phone 3 podría ser un teléfono muy interesante, y si te ha gustado el aspecto de los teléfonos Nothing pero querías algo de gama más alta, éste podría ser finalmente el dispositivo para ti. Lo sabremos en julio.

You might also like