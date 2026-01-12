Se rumorea que estas importantes mejoras están en camino para el modelo iPhone Air 2

Se rumorea que el iPhone Air 2 tendrá una pantalla más delgada y brillante.

También es posible que el dispositivo cuente con una batería más grande.

Se prevé que el teléfono salga al mercado en algún momento de 2027.

El iPhone Air es sin duda un smartphone atractivo, pero se rumorea que no se está vendiendo muy bien para Apple. Ahora, una nueva serie de filtraciones apunta a las mejoras que podríamos ver en el modelo iPhone Air 2, que saldrá al mercado en algún momento de 2027.

Estas filtraciones provienen de The Elec (a través de 9to5Google) y comienzan con la predicción de que el iPhone Air 2 utilizará la tecnología CoE (filtro de color en encapsulación) en su pantalla. Se trata de la misma tecnología prevista para el iPhone plegable y, lo que es más importante, supondría una mejora en el brillo.

Eso no es todo: la pantalla más brillante también podría ser más delgada, lo que significa más espacio para una batería más grande para el iPhone Air 2. En nuestra reseña del iPhone Air describimos la duración de la batería como «sólida», por lo que las mejoras en esta área sin duda serían bienvenidas.

Si Apple es capaz de hacer más delgado el panel de la pantalla, también podría hacer más delgado el teléfono en su conjunto, en lugar de aumentar el tamaño de la batería, pero teniendo en cuenta que el iPhone Air ya tiene un grosor de tan solo 5,6 mm (superando al Samsung Galaxy S25 Edge), quizá sea mejor idea aumentar el tamaño y la capacidad de la batería.

Otra cámara también

Al parecer, el iPhone Air no se ha vendido muy bien (Image credit: Jacob Krol/Future)

La otra gran pega que parece tener la gente con el iPhone Air es que solo tiene una cámara trasera. Ya hemos visto rumores de que Apple va a solucionar esto en el próximo modelo añadiendo una segunda cámara con un lente ultra gran angular.

Una mayor duración de la batería y unas cámaras mejoradas contribuirían en gran medida a solucionar las deficiencias más notables del iPhone Air, aunque, en aras del equilibrio, debemos señalar que el teléfono también tiene sus adeptos.

Se ha informado de que Samsung ha abandonado sus planes de lanzar el Samsung Galaxy S26 Edge tras las malas ventas del modelo Edge actual, lo que sugiere que la demanda de teléfonos superdelgados por parte de los consumidores es bastante débil.

No obstante, Apple parece estar comprometida con al menos un modelo más de iPhone Air. Sin embargo, es posible que tengamos que esperar hasta 2027 para verlo: se rumorea que Apple tiene previsto cambiar el calendario de lanzamientos este año, con el iPhone 18 Pro y el Pro Max apareciendo en 2026, y el iPhone 18 y el iPhone Air 2 esperando hasta 2027.

