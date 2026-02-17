Se rumorea que Apple está trabajando en un iPhone Flip y en un iPhone Fold

Se rumorea que Apple está probando un iPhone Flip.

Se suma al iPhone Fold, cuyo lanzamiento está previsto para finales de 2026.

Al parecer, Apple aún no ha tomado una decisión sobre la producción en masa.

Hay otro giro en la historia del iPhone plegable, ya que ahora se rumorea que Apple está probando la idea de un teléfono plegable tipo flip, además del plegable tipo libro que se espera que se lance a finales de este año, lo que podría tener un gran impacto en nuestra lista de los mejores teléfonos plegables.

Esta información proviene del conocido informante Fixed Focus Digital (a través de 9to5Mac), quien afirma que los ingenieros de Apple han estudiado definitivamente la posibilidad de un plegable tipo flip. Sin embargo, según el informante, aún está por ver si realmente se fabricará en serie.

Sin duda, tendría sentido que Apple estuviera al menos sopesando la idea de lanzar un iPhone que se pliegue de arriba abajo, además de de lado a lado. Dispositivos como el Samsung Galaxy Z Flip 7 han demostrado lo compactos y fáciles de guardar que pueden ser estos plegables cuando están cerrados.

Y no es la primera vez que se rumorea sobre un iPhone Flip: los indicios sobre un teléfono de este tipo se remontan al menos a 2021, aunque, dado que parece casi seguro que el iPhone Fold se lanzará en 2026, parece que Apple se está tomando más en serio que nunca estos formatos.

Flip vs Fold

Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Peter Hoffmann)

Tanto los plegables tipo flip como los tipo libro comienzan siendo teléfonos de tamaño normal, aunque con el diseño flip se pliega la pantalla hacia abajo y con el diseño tipo libro se abre la pantalla hacia afuera.

Cuál es mejor depende realmente de las preferencias personales y del uso que se le dé al teléfono. Un dispositivo como el Samsung Galaxy Z Fold 7 ofrece una pantalla más grande si se necesita, mientras que los teléfonos plegables, como el Motorola Razr Ultra 2025, pueden seguir siendo útiles para tomar fotos y consultar información cuando están cerrados.

Por supuesto, ahora también tenemos teléfonos con triple pliegue, de Huawei y Samsung, que ofrecen una pantalla aún más grande. Sin embargo, para su primer plegable, Apple parece que se mantendrá fiel al clásico enfoque de bisagra única.

A principios de este mes se filtraron en Internet las especificaciones y el diseño del iPhone Fold y, según los expertos, es probable que salga al mercado en septiembre junto con el iPhone 18 Pro, y es posible que el iPhone Flip no se quede atrás.

