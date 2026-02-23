Se rumora que el iPhone Fold se lanzará junto con el iPhone 18 Pro, pero el calendario de Apple para su smartphone será diferente este año

Ha aparecido otro rumor sobre el iPhone 2026

El iPhone 18 Pro y el iPhone Fold podrían lanzarse juntos

Probablemente harán su debut en septiembre

Todo parece indicar que Apple estar[a muy ocupada con sus próximos lanzamientos, y una nueva filtración apunta a algo que ya habíamos oído anteriormente, sobre la agenda de 2026: el iPhone plegable se lanzará junto con el iPhone 18 Pro.

Esta información proviene del informante Momentary Digital (a través de Wccftech), quien afirma que la producción en masa de ambos teléfonos comenzará alrededor de julio, y que la gran presentación está prevista para septiembre, el mes tradicional de lanzamiento del iPhone.

Deberíamos ver el iPhone 18 Pro Max en el mismo evento de lanzamiento, pero no parece que los teléfonos vayan a ir acompañados del iPhone 18 estándar. Según los informes, ese modelo se ha retrasado hasta principios de 2027.

No está claro por qué Apple está modificando su calendario de lanzamientos estándar —y, por supuesto, nada de esto se ha confirmado oficialmente todavía—, pero es probable que Apple piense que podrá vender más iPhones en general si divide los lanzamientos de esta manera.

iPhones para todos

No olvidemos el iPhone 17e, el sucesor del iPhone 16e, que esperamos que llegue en cualquier momento. Esto debería ofrecer a los fans de Apple más preocupados por el presupuesto una alternativa atractiva a los teléfonos insignia de la gama.

En cuanto al iPhone Fold, se lleva años rumoreando sobre este dispositivo, pero dada la creciente frecuencia de los rumores y las noticias al respecto, parece que este es el año en el que Apple finalmente decide lanzar un teléfono plegable.

Los rumores sobre este dispositivo sugieren que Apple ha estado trabajando duro para que el pliegue de la pantalla sea lo más invisible posible, por lo que podemos esperar un teléfono llamativo y potente, y sin duda muy caro.

También ha habido bastantes rumores sobre el iPhone 18 Pro, entre ellos que podría incorporar un Dynamic Island más pequeño. Como cada año, sin duda también habrá una mejora en el rendimiento del chipset interno.

