Se acaba de filtrar una nueva hoja de ruta del iPhone, con detalles sobre las especificaciones del iPhone plegable y el iPhone Air 2

Se han filtrado más detalles sobre los futuros iPhone.

El iPhone plegable podría incorporar una cámara bajo la pantalla sin Face ID.

Parece que Apple está planeando un iPhone Air 2.

Si hay que creer en los rumores, Apple está planeando una reorganización bastante importante para sus iPhones en los próximos dos años, encabezada por el iPhone plegable, y un nuevo informe arroja algo de luz sobre ese dispositivo, así como sobre un posible iPhone Air 2.

Esto proviene de un informe de los analistas de JP Morgan (a través de @MaxWinebach), basado en información de la cadena de suministro. Estos informes de analistas no son una confirmación oficial de nada, pero se elaboran utilizando fuentes dentro de la industria que suelen ser confiables.

En primer lugar, el iPhone plegable: aparentemente llegará en la segunda mitad de 2026, sin Face ID, pero con una cámara selfie de 24 MP bajo la pantalla. También se menciona una segunda cámara selfie de 24 MP, presumiblemente para la pantalla exterior.

En cuanto al resto de las especificaciones de la cámara, parece que tendremos una configuración de doble lente de 48 MP + 48 MP, con un sensor ultra gran angular, pero sin teleobjetivo. Es algo relativamente básico para un iPhone, pero era de esperar teniendo en cuenta lo delgado que tendrá que ser el iPhone plegable.

Algo en el "aire"

En cuanto al sucesor del iPhone Air, este informe de analistas sugiere que efectivamente habrá un iPhone Air 2 en 2026, así como un iPhone Air 3 en 2027. Al parecer, Apple tiene mucha fe en su nuevo teléfono superdelgado.

Se ha rumoreado dentro de la industria que las ventas del iPhone Air han sido lentas, al igual que las del iPhone 16 Plus al que sustituyó en la gama, pero parece que Apple no se ha desanimado por ello y no va a cancelar el modelo.

Si hay que dar crédito a este informe, el teléfono mantendrá la misma cámara trasera de 48 MP con un solo objetivo en la segunda y tercera generación, lo que supone una prueba más de cómo las dimensiones delgadas limitan lo que Apple puede hacer dentro del dispositivo.

Por último, el informe indica que Apple sí que escalonará el lanzamiento de los teléfonos iPhone 18, como se rumoreaba anteriormente: parece que el iPhone 18 se retrasará hasta 2027 con el iPhone 18e, mientras que los demás modelos de iPhone 18 se lanzarán en septiembre de 2026, como es habitual.

