No, Apple no va a lanzar su propia versión de la "Privacy Display" de Samsung, pero los vídeos falsos que se han vuelto virales son muy convincentes

Están circulando videos virales sobre una supuesta función de pantalla de privacidad para el iPhone

Parece ser un prototipo creado por un usuario de Figma

Apple no cuenta con el hardware necesario para implementar una función como esta

¿Has visto los videos virales sobre la supuesta versión de Apple de la herramienta "Privacy Display" de Samsung? Lamento desilusionarte, pero todos son falsos —e incluso yo caí en la trampa como un tonto.

Básicamente, varios creadores en TikTok han estado mostrando una función de pantalla de privacidad que se ve exactamente igual que la configuración del iPhone de Apple. Estas cuentas afirman que la función forma parte de una prueba beta para desarrolladores, lo que ha generado miles de comentarios, pero también el doble de confusión, dado que Apple acaba de lanzar iOS 26.4.

Resulta que, a pesar de lo reales que puedan parecer, estos videos virales son falsos y Apple no ha revelado ningún plan para lanzar su propia función de pantalla de privacidad. Estoy usando la beta pública de iOS 26 de Apple y he revisado mis ajustes muchas veces: no existe tal herramienta.

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Entonces, ¿por qué estos videos parecen tan alarmantemente convincentes? Después de revisar varios videos y los comentarios que los acompañan, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Apple no tiene el hardware

Hace apenas unos meses, Samsung presentó el Galaxy S26 Ultra, el modelo insignia que cuenta con la impresionante función «Privacy Display», la cual permite ocultar las notificaciones y otros contenidos en pantalla a quienes no miran el teléfono de frente. Como era de esperarse, era solo cuestión de tiempo que Apple se sumara a esta tendencia, pero aún no ha llegado ese momento, ya que Apple simplemente no cuenta con el hardware necesario para admitir una función de privacidad como esta.

En el caso del Galaxy S26 Ultra, la pantalla está construida de manera diferente a los modelos anteriores, utilizando píxeles «estrechos» que emiten luz hacia adelante y píxeles «anchos» que emiten luz hacia los lados. Cuando se activa Privacy Display, los píxeles anchos operan a un nivel mínimo, lo que restringe la visibilidad para quienes miran desde los lados, mientras que los píxeles estrechos ofrecen una claridad total al usuario que mira de frente.

Para que Apple pueda implementar su propia herramienta de pantalla de privacidad en el hardware existente, necesitaría una tecnología de píxeles similar que lo permita, por lo que lo que has visto en los videos virales es definitivamente falso. Pero incluso así, ¿cómo ha podido su creador replicar la herramienta de Samsung en iPhones que son incapaces de ofrecer soporte? Una palabra: prototipo.

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Los usuarios se están volviendo creativos, y los espectadores, cada vez más ingenuos

Revisar un sinfín de comentarios tiene sus recompensas, y parece que la herramienta de pantalla de privacidad de Apple que se ve en línea es un prototipo creado por el usuario y autodenominado «explotador de iOS» @nxtcoreee3 en TikTok, cuyo video ha acumulado más de 12 millones de visitas al momento de escribir este artículo. El usuario afirma haber desarrollado el prototipo utilizando Figma, una herramienta de diseño que se usa para crear interfaces de usuario y experiencias de usuario.

Además del video del desarrollador, otros usuarios con acceso al prototipo han estado compartiendo sus propios videos, lo que hace que parezca un lanzamiento beta legítimo. Pero todos los videos tienen algo en común: los dispositivos que aparecen en ellos tienen la marca de tiempo 3:19. Esto no es una coincidencia, ya que el usuario @nxtcoreee3 escribe explícitamente en su biografía de TikTok «3:19 es mi marca de agua», lo que demuestra que la herramienta de iOS es completamente inventada.

Si a esto le sumamos la falta de hardware compatible por parte de Apple, se puede afirmar con seguridad que Apple no lanzará esta herramienta de privacidad en el corto plazo, y que los videos que circulan en línea son simplemente ejemplos creativos de lo que Apple podría producir. Pero a pesar de esto, no diría que Apple descarte por completo la posibilidad de desarrollar su propia versión en el futuro.

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