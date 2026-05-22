¿Los iPhone se volvieron aburridos? Apple podría cambiarlo todo con pantallas quad-curved

Un filtrador afirma que el iPhone 19 Pro podría tener una pantalla con cuatro curvas

Esta es una característica que algunos teléfonos Android han tenido anteriormente, y podríamos ver cómo vuelve a ganar popularidad si el iPhone la incorpora

Una pantalla con cuatro curvas puede hacer que los marcos parezcan más pequeños

Apple no suele cambiar drásticamente el diseño de sus teléfonos con frecuencia, pero el año que viene —para celebrar el vigésimo aniversario del iPhone— podríamos ver cómo la empresa adopta una característica de diseño que solían tener algunos teléfonos Android.

Específicamente, el iPhone 19 Pro y el iPhone 19 Pro Max podrían tener pantallas "quad-curved", según el filtrador Digital Chat Station en Weibo (vía GSMArena). Eso significaría que los cuatro bordes de la pantalla serían curvos, aunque sospechamos que podría tratarse solo de una curva leve, especialmente en los bordes superior e inferior.

Ya hemos visto esta idea antes en teléfonos como el Honor Magic 6 Pro y el Motorola Edge 60, así que no es un concepto nuevo, y las pantallas con doble curvatura solían ser muy populares entre los fabricantes de teléfonos Android (aunque, hoy en día, la mayoría de los dispositivos Android tienen pantallas planas).

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El Honor Magic 6 Pro cuenta con una pantalla quad-curved (Image credit: Future / Axel Metz)

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Sin embargo, si Apple realmente lanza un iPhone con pantalla "quad-curved", es muy probable que veamos muchos dispositivos Android siguiendo su ejemplo.

Las pantallas "quad-curved" tienen un aspecto llamativo y pueden reducir los biseles visibles de la pantalla, por lo que sin duda tienen sus ventajas. Y tiene sentido que Apple quiera llamar la atención con la línea iPhone 19 Pro, ya que estos teléfonos serán los modelos de iPhone de vigésima generación (¿hola, iPhone XX?). .

También hemos oído anteriormente que el iPhone 19 Pro podría tener un componente de Face ID debajo de la pantalla, lo que significa que tendría solo una pequeña cámara con agujero o ningún recorte en la pantalla en absoluto. Por lo tanto, tal vez quieras saltarte la línea del iPhone 18 y esperar hasta septiembre de 2027, cuando se espera que llegue la serie iPhone 19 Pro.

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