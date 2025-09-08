Los colores que se rumorean para el iPhone 17 no tienen nada de especial, pero una vieja estrategia de Apple podría arreglar las cosas

¡Comienza la cuenta regresiva! La serie iPhone 17 de Apple está a nada de presentarse oficialmente y a menos que surjan rumores de última hora, ya conocemos prácticamente todo lo que podemos esperar en la nueva generación de smartphones de la marca este 9 de septiembre en "Awe Dropping".

Por lo tanto, hemos visto algunos rumores bastante plausibles sobre los colores del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, y debo decir que me han decepcionado un poco. Hemos visto las opciones habituales de negro, blanco, gris y plateado para cada teléfono, pero, a falta de una mejor expresión, las otras opciones simplemente no me convencen.

Ahora bien, es probable que estos próximos iPhones sean los mejores iPhones jamás lanzados y algunos de los mejores teléfonos del mercado. Pero la estética importa, y contribuye en gran medida a que un iPhone esté de moda a corto plazo y sea memorable a lo largo de los años.

El rumoreado iPhone 17 Air, por ejemplo, parece que tendrá un color blanco roto o dorado similar al acabado Desert Titanium del iPhone 16 Pro, así como algún tipo de combinación de colores azules. Ninguno de los dos le da a la primera variante nueva del iPhone en tres años el impacto que cabría esperar.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Majin Bu) (Crédito de la imagen: Majin Bu) (Crédito de la imagen: Majin Bu)

El arte perdido de la renovación de mitad de año

El iPhone 14 de color amarillo brillante causó sensación cuando se lanzó a mediados del ciclo de lanzamiento del iPhone 14. (Image credit: Apple)

Hasta hace poco, la falta de colores atractivos en el lanzamiento no era el final de la historia. En la era de las líneas iPhone 12, iPhone 13 y iPhone 14, Apple era conocida por lanzar un nuevo color a mitad del ciclo, normalmente uno que destacaba del resto.

En el caso del iPhone 12 y el iPhone 12 mini, se trataba de un atrevido color morado, mientras que toda la serie iPhone 13 obtuvo una nueva opción verde medio año después de su lanzamiento. Por su parte, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus obtuvieron un amarillo muy brillante.

Además de volver a situar al iPhone de la generación actual en el ciclo de noticias, reservar un nuevo color para una actualización a mitad de año daba esperanzas a aquellos a los que no les gustaban los colores del lanzamiento.

Sin embargo, la serie iPhone 15 llegó y se fue sin ninguna nueva opción de color a mitad de ciclo y, a menos que Apple quiera lanzar un nuevo color para el iPhone 16 semanas antes del lanzamiento del iPhone 17, la generación actual también habrá llegado y se habrá ido sin una actualización posterior al lanzamiento.

Creo que es una pena. Apple está en su mejor momento cuando se deja llevar por la diversión, y los colores de mitad de año eran realmente algunos de los más atractivos de la gama (por muy llamativo que sea el iPhone 14 amarillo, conozco a algunas personas que lo buscaban). Me encantaría que la actualización de mitad de ciclo volviera para la serie iPhone 17, desde el modelo básico iPhone 17 hasta el iPhone 17 Pro Max.

Los iPhone Pro merecen un toque divertido

El iPhone 16 Pro viene en cuatro colores sofisticados, pero muy discretos. (Image credit: Apple)

Quizás hayas notado que los colores de mitad de año anteriores de Apple se lanzaban con mayor frecuencia para los modelos básicos de iPhone, y solo el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max tenían una nueva y bonita opción de color verde alpino.

Esto plantea otra pregunta: ¿por qué los iPhone más caros suelen carecer de variedad en cuanto a opciones de color? Sin duda, hay usuarios avanzados que disfrutarían utilizando un teléfono más llamativo.

Algunos podrían decir que el nuevo color naranja del que me quejo anteriormente cumple esta función, pero a mi parecer, se trata más bien de un naranja apagado «quemado» que de un color demasiado vibrante.

Lo que salva el perfil estético de la gama iPhone 17 podría ser el modelo estándar, si los colores rumoreados mencionados anteriormente resultan ser ciertos: estaría bien que Apple aportara cierta continuidad a la gama y añadiera un iPhone 17 Pro verde apagado, o quizás una variante lila. No es que los modelos grises y negros vayan a desaparecer, ni deberían hacerlo.

Al fin y al cabo, el color de tu teléfono no influye en su funcionamiento, pero para algunos usuarios, la expresión personal es tan importante como la funcionalidad. Estoy deseando ver cómo Apple revive la renovación de mitad de año para aportar más personalidad a la próxima generación de iPhone. Cuéntanos tu opinión en los comentarios.