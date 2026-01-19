La filtración del video del iPhone 18 Pro nos permite echar un vistazo al posible diseño y colores del teléfono. Esto es lo que va a cambiar

Un video filtrado muestra el iPhone 18 Pro

Se esperan cambios en el color y en Dynamic Island

Se espera que salga al mercado en septiembre de 2026

Si recuerdas, el iPhone 17 Pro obtuvo una calificación casi perfecta en nuestra reseña, sin embargo, parece que su sucesor planea superarlo por completo.

En un nuevo video filtrado, podemos ver de forma completa y no oficial el iPhone 18 Pro desde todos los ángulos y en tres nuevos colores.

El video proviene de Front Page Tech y Jon Prosser (quien, por cierto, fue demandado por Apple el año pasado por filtrar detalles de iOS 26). Podemos suponer que las imágenes que vemos aquí se basan en información privilegiada de la cadena de suministro de Apple y otras fuentes.

En cuanto al diseño del iPhone 18 Pro, parece ser más o menos idéntico al de su predecesor. Es de suponer que lo mismo puede decirse del iPhone 18 Pro Max, que será como el modelo Pro, pero más grande.

Lo que podría cambiar, según este video, son los colores: Prosser afirma que se están probando los colores burdeos, marrón y morado para 2026. Es posible que uno de ellos aparezca junto con los colores plateado, naranja y azul filtrados anteriormente.

Face ID, cámaras y mucho más

Introducing iPhone 18 Pro - YouTube Watch On

Según este video, hay otro cambio que se avecina en el iPhone 18 Pro: la cámara para selfis se desplazará a la esquina superior izquierda, mientras que la tecnología Face ID quedará oculta bajo la pantalla, algo que ya se había pronosticado anteriormente.

La Dynamic Island no desaparecerá, pero saldrá volando desde la esquina superior izquierda en estos nuevos teléfonos, según sugiere esta filtración. Seguirás pudiendo recibir tus llamadas, indicaciones, resultados deportivos, etc. desde Dynamic Island, tal y como lo haces actualmente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Prosser también menciona otras filtraciones que ya habíamos oído anteriormente: un sistema de cámara con apertura variable que debería permitir obtener fotos y vídeos de mayor calidad en todas las condiciones de iluminación, un botón de control de la cámara simplificado y conectividad 5G por satélite.

Si finalmente se produce el cambio en el calendario de lanzamientos que se rumorea, en septiembre tendremos el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 y el iPhone Air 2 se retrasarán hasta 2027.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.