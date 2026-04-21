¿Es hora de cambiar de iPhone? Según se informa, iOS 27 dejará de ser compatible con cuatro modelos de iPhone

Es posible que el iPhone 11 Pro Max no reciba la actualización a iOS 27

Según se informa, iOS 27 dejará de ser compatible con cuatro modelos de iPhone

Entre ellos se encuentran el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE (2020)

Es probable que iOS 27 se anuncie el 8 de junio, por lo que quizá lo sepamos con certeza para entonces

Aunque la mayoría de los fabricantes de Android se comprometen ahora a dar soporte a sus teléfonos durante un tiempo determinado, Apple no lo hace, por lo que nunca sabemos exactamente cuándo dejará de recibir actualizaciones un modelo concreto. Sin embargo, una nueva filtración sugiere que cuatro modelos de iPhone que recibieron iOS 26 no serán compatibles con iOS 27.

Esto proviene del filtrador Momentary Digital, quien publicó en Weibo (vía 9to5Mac) una lista completa de los teléfonos que se espera que reciban iOS 27. Y es una lista larga, en la que supuestamente figuran todos los modelos a partir de la serie iPhone 12 para recibir la actualización; pero, cabe destacar, eso significa que el iPhone 11, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE (2020) quedan excluidos, a pesar de que todos ellos funcionan con iOS 26.

Si esta información es correcta, no es muy sorprendente, ya que todos estos son teléfonos antiguos: la serie iPhone 11 cumplirá siete años cuando se lance la línea iPhone 18 en septiembre, y el iPhone SE (2020) es solo unos siete meses más nuevo.

El artículo continúa a continuación.

El iPhone SE (2020) ha tenido una buena trayectoria (Image credit: Future)

Dos años seguidos

Sin embargo, esto significaría que es el segundo año consecutivo en el que se deja de dar soporte a algunos modelos de iPhone, ya que la línea del iPhone XS dejó de recibir actualizaciones el año pasado. Esto llama la atención porque Apple no deja de dar soporte a sus teléfonos todos los años.

Así que tomaríamos esta afirmación con cautela, pero sin duda es creíble, y significa que si has estado conservando un modelo de iPhone 11 o un iPhone SE (2020), podría ser el momento de actualizarlo.

Se espera que iOS 27 se presente en la WWDC 2026 el 8 de junio, así que tal vez sepamos con certeza qué teléfonos lo soportarán en ese momento, aunque es probable que el software definitivo no se lance hasta septiembre.

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