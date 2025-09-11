El iPhone Air está siendo objeto de críticas en las redes sociales, pero no están entendiendo lo importante de los teléfonos delgados

¿Cuál fue su dispositivo favorito de la nueva serie iPhone 17? Sin duda, una pregunta que puede ser sencilla o difícil, dependiendo a quién le preguntes, sin embargo, hay algo que la gente, al menos en los comentarios de Tiktok tienen claro, el iPhone Air (iPhone 17 Air) no les gusta nada.

Hay quienes cuestionan la finalidad del teléfono y se preguntan: "¿A quién le importa si el teléfono es delgado?". Otros señalan que parece resolver un problema que no existe y dicen: "Nunca he mirado mi teléfono y pensado: "Hmm, ojalá fuera más delgado"".

En un momento hablaré de por qué el iPhone Air es una decepción, pero antes quiero defender los teléfonos delgados, aunque no sean para mí.

Hay algunas razones excelentes para esta elección de diseño que benefician tanto a los dispositivos que tenemos hoy en día como a los que podríamos tener en el futuro.

Empezando por el presente, lo más positivo que he oído sobre los teléfonos delgados lo dijo nuestra editora sénior de redes sociales, Viktoria Shilets, después de usar el Samsung Galaxy S25 Edge durante una semana: «Parece que está diseñado para mujeres». Y no es la única persona a la que he oído hacer ese comentario.

No en el sentido típico de «mantén lo mismo, pero píntalo de rosa y cobra más», sino porque el diseño delgado es más fácil de sostener con manos pequeñas y se adapta mejor a los bolsillos pequeños.

No puedo hablar de primera mano sobre la experiencia con este teléfono delgado. Ni Apple ni Samsung han afirmado públicamente que su teléfono delgado esté hecho específicamente para mujeres, pero, ya sea de forma intencionada o no, las pruebas anecdóticas que tengo sugieren que el Air y el Edge cumplen muchos de los requisitos en cuanto a diseño.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No he tenido oportunidad de hablar con ella desde el lanzamiento del iPhone Air, pero recuerdo lo enamorada que estaba Viktoria del Galaxy S25 Edge, y estaba casi convencida de deshacerse de su compañero de toda la vida, el iPhone Pro. No me sorprendería que el iPhone Air fuera la solución que estaba esperando.

El borde inferior del Samsung Galaxy Z Fold 7 (Image credit: Future)

De cara al futuro, la tecnología de teléfonos delgados es esencial para dos categorías de teléfonos inteligentes en crecimiento: los plegables y los teléfonos básicos.

El Z Fold 7 de Samsung utilizó elementos de diseño desarrollados por el Galaxy S25 Edge para adelgazar considerablemente en comparación con el Z Fold 6. Cuando está cerrado, el Fold 7 es prácticamente indistinguible de un teléfono normal. Como usuario tanto del Fold 6 como ahora del Fold 7, puedo confirmar que el modelo reducido es mucho más fácil de manejar.

En cuanto a los teléfonos básicos, esta tendencia de smartphones menos inteligentes está ganando fuerza entre los usuarios que quieren una forma de comunicarse con otras personas a distancia, pero sin las distracciones y el lío de la inteligencia artificial que ofrecen los smartphones.

Son especialmente interesantes para los padres que quieren comprárselos a sus hijos, por lo que un teléfono más delgado pero resistente sería una mejor opción de diseño para los niños en comparación con algo más voluminoso.

Por ahora, Apple no fabrica ninguno de estos dos tipos de teléfonos, pero desde hace tiempo circulan rumores de que está preparando un iPhone Fold, y dado que el interés por los teléfonos básicos parece estar en constante aumento, no me sorprendería que Apple sacara al mercado su propio teléfono básico.

En ambos casos, Apple podría aprovechar las lecciones aprendidas con el iPhone Air y hacer que sus versiones de estos dispositivos tengan más éxito en cuanto a diseño.

Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future)

Ahora bien, esto no es una defensa total del iPhone Air, ya que tiene algunas absurdidades innegables.

Aunque cuenta con el chipset del iPhone 17 Pro, una pantalla más grande de 6.5 pulgadas y un blindaje cerámico adicional en comparación con el modelo básico, es peor que su hermano en los aspectos que podrían considerarse más esenciales para la mayoría de los usuarios de teléfonos: menor duración de la batería y una sola cámara en la parte trasera.

Esto podría ser excusable teniendo en cuenta el costo del teléfono, pero el iPhone Air es más caro que el iPhone 17.

Entre los comentarios en nuestras redes sociales, es fácil encontrar personas que comparten opiniones como "Si fuera 200 dólares más barato que el iPhone normal, entonces tendría sentido".

iPhone Air (Image credit: Future/Jacob Krol)

Esta es la primera incursión de Apple en la tendencia de los teléfonos delgados, y no quiero juzgar el dispositivo con demasiada dureza antes de probarlo para hacer una reseña completa.

Pero cuando se compara el Air con el S25 Edge de Samsung, y se comparan ambos modelos con sus modelos básicos (el iPhone 17 y el Galaxy S25) sobre el papel, parece que Apple nos está dando un mal trato.

Espero que eso cambie con las futuras versiones del Air, ya que creo que el segmento de los teléfonos delgados podría ser más interesante de lo que la gente cree actualmente.