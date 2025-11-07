El iPhone Air 2 podría solucionar el mayor problema de su predecesor

El iPhone Air 2 podría tener dos cámaras traseras

Al parecer, la segunda cámara sería ultra gran angular, pero se dice que Apple solo lo está considerando

Es posible que la pantalla y el diseño del iPhone Air 2 no cambien

Sin duda, el iPhone Air ofrece grandes cosas, sin embargo, el que sea tan delgado le quita algunas características importantes, por ejemplo, que cuenta con solo un lente trasero.

Afortunadamente, es posible que no sea el mismo caso con el iPhone Air 2.

Según la reputada fuente Digital Chat Station (a través de 9to5Mac), el iPhone Air 2 podría tener una cámara ultra gran angular de 48 MP, además de la principal de 48 MP.

Parece que esto es algo que Apple está considerando actualmente, más que algo que haya decidido, pero sin duda esperamos que así sea, ya que un teléfono de gama alta con una sola cámara trasera es difícil de vender.

Dicho esto, nos tomamos esta información con cautela, ya que, al parecer, Apple no solo lo está considerando, sino que además esta afirmación contradice otra filtración reciente sobre el iPhone Air 2, que apuntaba de nuevo a una sola cámara trasera. Además, podría ser difícil para Apple añadir una segunda cámara trasera sin aumentar el grosor del teléfono, por lo que eso también sería algo a tener en cuenta por parte de la empresa.

Una imagen renderizada que muestra un iPhone Air 2 con dos cámaras traseras (Image credit: Digital Chat Station)

Lo que no cambia

En cualquier caso, Digital Chat Station afirma que el iPhone Air 2 sufrirá pocos cambios, ya que aparentemente volverá a tener una pantalla de 6,5 pulgadas y 120 Hz, Face ID, un diseño fino y ligero, y el mismo diseño general que el iPhone Air original, salvo por la posible presencia de una lente adicional, como se puede ver en la imagen que han compartido arriba.

Sin embargo, esperamos que se mejoren algunas cosas en el iPhone Air 2, por lo que, si todo eso se mantiene igual, tendría sentido añadir una cámara adicional.

De lo contrario, la única mejora real podría ser el chipset, y dado que, según se informa, el iPhone Air original no se está vendiendo bien, cualquier sucesor necesita algo más que un simple aumento de potencia para cambiar las cosas.

Aún así, es pronto para hablar de filtraciones sobre el iPhone Air 2, ya que este teléfono probablemente no saldrá al mercado antes de septiembre, por lo que es muy probable que en los próximos meses conozcamos otras posibles mejoras.

