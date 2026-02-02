El iPhone ahora tiene un zoom óptico de 10 aumentos: este impresionante kit de teleconvertidor, que ya se veía en los teléfonos Vivo, acaba de llegar para los fans de Apple

PGYTech está recaudando fondos para un kit de teleconvertidor 2,35x para el iPhone.

En combinación con el zoom integrado del iPhone, puedes acercarte 10 veces más y obtener más detalles.

Necesitas un iPhone 16 Pro/Pro Max o un iPhone 17 Pro/Pro Max.

Si las cámaras de tu teléfono inteligente no te permiten acercarte lo suficiente a la acción, puedes invertir en un accesorio: el teleobjetivo PGYTech 2.35x, que anteriormente se incluía con los teléfonos Vivo de gama alta, ahora también está disponible para iPhones.

Denominado RetroVa Vintage Imaging Kit y actualmente en fase de recaudación de fondos en Kickstarter (a través de Android Authority), este accesorio permite un zoom nativo de hasta 10x (235 mm) en la serie iPhone 17 Pro y de 11,7x (282 mm) en la serie iPhone 16 Pro, combinando el zoom de 2,35x del accesorio con el zoom integrado en los iPhones.

Sin duda, parece ser muy popular entre los apostadores: en el momento de escribir este artículo, el kit de cámara ha superado con creces su objetivo de 10 000 dólares, con 60 109 dólares y subiendo. Si quieres uno, tienes que aportar 184 dólares (unos 134 libras esterlinas/263 dólares australianos). El precio posterior a Kickstarter se ha fijado en 229,95 dólares (unos 167 libras esterlinas/328 dólares australianos).

Al igual que con cualquier producto financiado colectivamente en Kickstarter, aportar tu dinero no garantiza que vayas a recibir nada al final de la campaña, pero dado que PGYTech ya ha fabricado anteriormente estas lentes para teléfonos Vivo, debería saber lo que hace.

Los resultados "hablan por sí mismos"

Ya hemos probado un kit como este en el Vivo X200 Ultra (Image credit: Future)

El nombre "RetroVa" proviene del diseño de la funda con clip que sostiene el objetivo zoom, que tiene un agarre voluminoso en un extremo. De hecho, esta funda se puede comprar por separado si se desea, para que sea más fácil sujetar el iPhone mientras se toman fotos y se graban videos.

Sin duda, nos impresionó cuando probamos el equivalente de Vivo al kit el año pasado, y lo describimos como «algo especial» en lo que a accesorios se refiere, con «resultados que hablan por sí mismos» cuando se acopla el objetivo zoom. Sin embargo, observamos algunos problemas con la estabilización y el enfoque automático.

Como señaló nuestro crítico: «Sinceramente, cuando vi este objetivo por primera vez, pensé que sería un poco un truco publicitario. Los adaptadores de objetivos externos para teléfonos no son nada nuevo y, por lo general, provocan una grave degradación de la imagen. Sin embargo, este es algo especial».

Por supuesto, es difícil saber con certeza cuál será la experiencia del usuario y los resultados finales con el kit para iPhone, pero debería ser más o menos comparable al de Vivo. Descubrimos que este accesorio podía capturar fotos y videos que parecían tomados con una cámara sin espejo, sin el gasto ni el volumen que ello supone.

El envío del kit RetroVa Vintage Imaging está previsto para marzo de 2026, así que aún tienes tiempo si quieres reservarlo (y pagarlo) con antelación. El kit también incluye botones físicos adicionales para la cámara y una ranura para tarjetas microSD para aumentar la capacidad de almacenamiento.

