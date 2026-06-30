El iPhone 18 Pro protagoniza la mayor filtración de Apple desde el iPhone 4, pero esta vez hay una gran diferencia
Una gran filtración sobre un smartphone con un diseño aburrido
- Un video filtrado muestra cómo se realiza una prueba de caída con un iPhone 18 Pro
- Si es real, se trata de una filtración enorme tan cerca del lanzamiento
- Sin embargo, en Internet predomina una leve decepción con respecto al diseño del teléfono
A lo largo de los años ha habido muchas filtraciones sobre el iPhone, pero sin duda la más importante fue la del iPhone 4, cuando un prototipo de ese dispositivo se quedó olvidado en un bar y posteriormente fue comprado por Gizmodo. Ahora, parece que podría haber habido otra gran filtración sobre el iPhone y, aunque no es tan significativa como la de 2010, podría estar muy cerca de serlo.
Está circulando en línea un video que supuestamente muestra un iPhone 18 Pro sometido a una prueba de caída, aunque las publicaciones que lo muestran parecen estar siendo eliminadas rápidamente; no está claro si esto se debe a razones legales o porque es falso.
Aun así, al momento de escribir este artículo, el video sigue disponible en una publicación de @TechKard, entre otras. Se puede ver un dispositivo que se parece mucho a un iPhone 17 Pro en color plateado cayendo sobre una superficie y, por lo que podemos apreciar, saliendo de esa situación más o menos ileso —aunque no parece que se haya dejado caer desde una altura particularmente elevada.
iPhone 18 Pro drop test from recent data breach at Apple supplier Tata Electronics.Via:@evleaks #Apple #iPhone18Pro https://t.co/9ZSojlOLSr pic.twitter.com/wdZs6dKuQPJune 30, 2026
Una reacción moderada
Si esto es cierto, entonces se trata de imágenes de un iPhone real aún no lanzado, meses antes de su lanzamiento, así que es algo importante. Pero las reacciones en línea han sido moderadas, y la mayoría de los usuarios simplemente expresan una leve decepción porque el diseño no se ha actualizado.
En Reddit, por ejemplo, se pueden leer comentarios como «se ve igual que el 17 Pro, jajaja», «¿no es esto simplemente un 17?» y «qué bonito iPhone 17.01 tienes ahí». Algunas publicaciones también señalan que este dispositivo parece un poco más grueso que el iPhone 17 Pro, pero parece que el video podría estar ligeramente estirado, por lo que es posible que el teléfono real no sea más grueso.
De todos modos, la reacción general parece ser un encogimiento de hombros colectivo, lo cual difiere bastante del entusiasmo generado por la filtración del iPhone 4 mencionada anteriormente.
Dicho esto, hay motivos para dudar de esta filtración. Reuters informa que se han compartido varios detalles e imágenes del iPhone 18 Pro en la web oscura, por lo que eso probablemente sea cierto, y se supone que este video forma parte de esa filtración. Pero la primera publicación que encontramos al respecto provino de una cuenta de X que se hacía pasar por el famoso filtrador Evan Blass, pero que en realidad no tiene nada que ver con él, lo que genera dudas sobre su credibilidad.
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Aun así, ya sea que se trate de una filtración auténtica o no, no esperamos que haya demasiadas diferencias visuales con los iPhones de este año, ya que se rumorea que Apple renovará los teléfonos el próximo año para celebrar su 20.º aniversario.