El iPhone 17 Pro podría incorporar una cámara teleobjetivo de 48 MP, lo cual es mucho más emocionante de lo que parece

¡La espera está a punto de terminar! La nueva serie iPhone 17 de Apple está a la vuelta de la esquina el próximo 9 de septiembre, es decir, menos de 10 días.

Esperamos que se revelen todos los detalles del iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

Naturalmente, esperamos que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max traigan las actualizaciones más avanzadas; una de las rumoreadas se refiere a la cámara con teleobjetivo 5x, que se espera que pase de una resolución de 12 MP a 48 MP.

Eso supone cuatro veces más píxeles en total, el doble tanto en el eje vertical como en el horizontal: un sensor de 48 MP mejoraría la capacidad de la cámara con teleobjetivo del iPhone 17 Pro para captar los detalles más pequeños, siempre y cuando el sensor sea de un tamaño equivalente o superior al de su predecesor.

Inspiración en Android

El Xiaomi 15 cuenta con tres cámaras de resolución idéntica, lo que permite disfrutar de una experiencia fotográfica uniforme. (Image credit: Jamie Richards / Future)

El cambio a una cámara teleobjetivo de 48 MP supondría que las tres cámaras del iPhone tendrían la misma resolución por primera vez desde que se lanzó el iPhone 13 Pro en 2021 con tres cámaras de 12 MP. Esa simetría podría tener efectos positivos más allá de quedar bien en la hoja de especificaciones.

En marzo probé el Xiaomi 15, que cuenta con un sistema de cámara con tres sensores de 50 MP. El teléfono viene con una cámara principal gran angular, una cámara secundaria ultra gran angular y una cámara con teleobjetivo de 2,6x. Como escribí en nuestra reseña del Xiaomi 15, esto se traduce en una experiencia fotográfica excepcionalmente consistente.

Al usar el Xiaomi 15, nunca noté mucha diferencia en la calidad de imagen entre las cámaras principal, ultra gran angular y teleobjetivo, y aunque gran parte de esto se debe al excelente procesamiento de imágenes de Xiaomi, hay que destacar la importancia de mantener el hardware lo más consistente posible.

El objetivo de cualquier fabricante de teléfonos que quiera producir uno de los mejores teléfonos con cámara es crear una experiencia perfecta, lo cual no es tarea fácil cuando se trabaja con tres cámaras diferentes. Si alguna de las cámaras destaca por ser más débil en algún aspecto, podría acabar siendo descartada en favor de las otras opciones (véase mi anterior diatriba sobre las cámaras ultra gran angular).

¿Zoom de fusión?

Apple supone que la cámara principal de 48 MP del iPhone 16 y el iPhone 16 Pro puede ofrecer un zoom «óptico» de 2x, lo cual no es realmente cierto. (Image credit: Future)

Al aumentar la resolución de la cámara teleobjetivo del iPhone a 48 MP, probablemente Apple utilizaría la misma lógica que le lleva a afirmar que la cámara Fusion de 48 MP (es decir, la cámara principal) cuenta con un «zoom óptico de 2x».

Lo que quiero decir con esto es que un recorte de 2x de una imagen de 48 MP da como resultado una imagen de 12 MP. Si la imagen producida por la cámara teleobjetivo de 48 MP del iPhone tiene un zoom óptico de 5x, al duplicarla se obtiene una imagen de 12 MP con un zoom digital de 10x. Apple podría llamar a esto zoom de calidad «óptica» porque la cámara teleobjetivo del iPhone 16 ofrecía una imagen de 12 MP con resolución nativa.

Es posible que hayas deducido que se trata principalmente de un término de marketing que poco tiene que ver con el zoom óptico real. Pero hay algo de verdad en ello: si el iPhone 17 Pro puede producir una imagen de 12 MP de buena calidad con un zoom de 10x, tendrá la oportunidad de ofrecer el mejor zoom de 10x del mercado.

Es un gran impacto para un cambio relativamente menor, pero ten en cuenta que lo anterior se basa en rumores. Obtendremos información oficial sobre la serie iPhone 17 en el evento de Apple del 9 de septiembre. Hasta entonces, cuéntanos qué te gustaría ver en el iPhone 17 Pro en los comentarios a continuación.