El iPhone 17 Pro Max es sorprendentemente el teléfono más intercambiado en este momento: aquí la razón

El iPhone 17 Pro Max es el teléfono más comercializado en este momento según un importante distribuidor

Es probable que esto se deba en parte a que mantiene bien su valor.

Los factores económicos y las decepciones del software también podrían influir

Si tuviéramos que adivinar cuál sería el teléfono más intercambiado, probablemente habríamos asumido que era uno popular pero de dos o tres años, como el iPhone 15 o el Samsung Galaxy S24 . Al fin y al cabo, son teléfonos que mucha gente tiene, y muchos probablemente estén considerando cambiarse ahora mismo. Pero, de hecho, según un distribuidor, el iPhone 17 Pro Max es el que más se intercambia.

Es un teléfono que jamás hubiéramos imaginado, ya que, si bien mucha gente tiene uno, se lanzó recién en septiembre, por lo que no creemos que muchos quieran reemplazarlo todavía.

Sin embargo, según SellCell (a través de MacRumors ), el iPhone 17 Pro Max representa el 11,5 % de todos los 20 principales intercambios.

Esa cifra del 11,5% resulta un poco confusa, ya que los 20 dispositivos más intercambiados solo representan alrededor del 47% del total de intercambios. Por lo tanto, es de suponer que la cuota general del iPhone 17 Pro Max es mucho menor que el 11,5%, pero en cualquier caso, se intercambia mucho más que cualquier otro teléfono, con el iPhone 15 Pro Max en segundo lugar, representando el 7,3% de los 20 dispositivos más intercambiados.

Todavía vale mucho

El iPhone 17 Pro Max (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

¿A qué se debe esto? Aunque no podemos estar seguros, SellCell especula que se debe en gran parte a que el último flagship de Apple mantiene muy bien su valor.

Al parecer, el iPhone 17 Pro Max ha perdido solo el 25,4 % de su valor desde su lanzamiento, mientras que, en un período equivalente, el iPhone 16 Pro Max perdió alrededor del 32,5 %. Por lo tanto, los vendedores están obteniendo mucho más por este teléfono que por la mayoría de los teléfonos.

Aún así, no pensarías que alguien vendería un teléfono que le gusta tan rápido, por lo que es probable que los tiempos difíciles a nivel financiero también sean un factor para algunas personas, mientras que otros simplemente pueden no estar contentos con la experiencia en relación con lo que pagaron por el teléfono, especialmente con la revisión de Liquid Glass de iOS demostrando ser tan divisiva y muchas funciones prometidas de Apple Intelligence aún por llegar.