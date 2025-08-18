Nuevas fotos muestran una unidad ficticia del iPhone 17 Air junto al Samsung Galaxy S25 Edge

El teléfono de Apple parece bastante más delgado que el de Samsung

Sin embargo, su cámara parece sobresalir más

Todo parece indicar que este año tendremos una nueva batalla, esta vez entre smartphones superdelgados, en una esquina el recién lanzado "Samsung Galaxy S25 Edge, con un grosor de 5,8 mm, y pronto el iPhone 17 Air, un dispositivo que podría ser aún más delgado.

Los informantes aún no se han puesto de acuerdo sobre el grosor exacto del próximo teléfono de Apple, y varias fuentes lo sitúan entre 5,0 mm y 6,0 mm. Sin embargo, la mayoría de las filtraciones recientes lo sitúan en algún punto intermedio entre esas cifras, con 5,44 mm, 5,5 mm y 5,65 mm según diferentes fuentes.

Si el iPhone 17 Air tiene cualquiera de esos grosores rumoreados, será más delgado que el Galaxy S25 Edge, y aunque una diferencia de entre 0,15 mm y 0,35 mm puede no parecer mucho, una foto filtrada sugiere que la diferencia de grosor entre estos dos teléfonos podría ser realmente notable.

Be honest, S25 Edge or iPhone 17 Air? 👀 pic.twitter.com/F81O7Q1WeIAugust 17, 2025

Compartidas por @theonecid, las fotos de arriba muestran un Samsung Galaxy S25 Edge junto a lo que se presume que es una unidad ficticia del iPhone 17 Air, y se puede ver que este último parece mucho más delgado.

Dicho esto, también parece que la lente de la cámara del iPhone 17 Air sobresale un poco más que la de Samsung, por lo que en su punto más ancho, puede que no sea mucho más delgado. Aun así, en general, el iPhone 17 Air parece impresionantemente delgado aquí.

Con implicaciones

Por supuesto, tener un teléfono tan delgado implica inevitablemente algunas concesiones, y la más importante, según los rumores, es que solo tiene una lente de cámara en la parte trasera. El Galaxy S25 Edge tiene dos, y se espera que el iPhone 17 estándar también tenga dos.

Además, es probable que el iPhone 17 Air tenga una batería pequeña, por lo que es posible que tengas que sacrificar bastante si eliges el teléfono más delgado de Apple.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero es bueno tener opciones. Si quieres algo un poco más grueso, está el Samsung Galaxy S25 Edge, y si no te importa en absoluto que los teléfonos sean delgados, hay todo tipo de dispositivos entre los que elegir, incluida el resto de la línea iPhone 17, que esperamos que se lance a principios de septiembre.