"Creo que veremos una suscripción independiente": Apple podría restringir el acceso a las mejores funciones de la IA de Siri tras un muro de pago al estilo de ChatGPT, según predice un informante

La actualización de la IA de Siri es gratuita por ahora, pero una fuente fiable prevé que Apple acabará introduciendo una suscripción

Probablemente, esto restringirá el acceso a funciones avanzadas como las respuestas conversacionales y la generación de imágenes, mientras que las funciones básicas seguirán siendo gratuitas

Antes de eso, es probable que Apple quiera mejorar su modelo de IA y convencer a los usuarios de que vale la pena utilizarlo

Quizás una de las mayores sorpresas de la WWDC 2026 fue que Apple no anunciara ningún plan de suscripción para su tan esperada renovación de la IA de Siri. Servicios rivales como Gemini, ChatGPT y Claude ocultan sus mejores modelos y funciones tras un muro de pago, pero Apple aún no sigue esa tendencia; sin embargo, es posible que esta generosidad no dure para siempre.

El reconocido informante de Apple, Mark Gurman, ha argumentado en su último boletín de Bloomberg (vía PhoneArena) que probablemente habrá una cuota de suscripción para Siri, pero no todavía, y no para todo.

Gurman predice que Apple mantendrá gratuitas todas las funciones de Siri que ya existían, junto con sus nuevas capacidades de contexto personal en el dispositivo para buscar en mensajes y entradas del calendario, pero cree que "en algún momento veremos una suscripción separada" para cosas como respuestas conversacionales y generación de imágenes.

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(Image credit: Apple)

Un futuro probable

Lamentablemente, este parece ser el camino más probable que seguirá Apple, ya que estas funciones de IA le supondrán a la empresa un gran gasto. Apple le paga a Google aproximadamente mil millones de dólares al año por el acceso a la tecnología Gemini, y habrá costos adicionales considerables al tener a cientos de millones de personas realizando tareas complejas en los sistemas de IA de la empresa. Apple no tiene por costumbre perder dinero, por lo que es lógico pensar que la empresa podría recurrir a las suscripciones para recuperar esos costos adicionales.

Y, como señala Gurman, ya hay indicios de que ese futuro se acerca, ya que los suscriptores de iCloud+ actualmente tienen más acceso diario a las funciones más avanzadas de Siri (específicamente, tienen un límite de uso diario más alto).

Queda por ver si una futura suscripción a Siri se vendería por separado o se incluiría en ciertos niveles de iCloud+ o Apple One, pero parece muy probable que haya algún tipo de acceso de pago.

La pregunta más importante, sin embargo, es cuándo podría introducir Apple una suscripción. Es de suponer que aún no lo ha hecho porque la IA de Siri todavía está en fase beta y porque las primeras impresiones sugieren que aún no es tan capaz como los servicios de la competencia. Además, Apple tendrá que recuperar a los usuarios que quizá hayan dejado de usar Siri hace tiempo y se hayan suscrito a servicios de la competencia. Como señala Gurman, "Apple todavía se encuentra en una situación en la que necesita demostrar a los consumidores que vale la pena usar su tecnología de IA, y mucho menos pagar por ella".

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Por lo tanto, la nueva Siri tardará en ponerse al día, tanto en cuanto a capacidades como a popularidad. Pero si llega a hacerlo —algo que, según predice Gurman, podría ocurrir en los próximos 12 meses—, es muy probable que los usuarios tengan que empezar a pagar para acceder a algunas de sus funciones.

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