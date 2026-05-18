"Coming Bright Up": Apple revela todo sobre la conferencia inaugural de la WWDC 26 y da algunas pistas sobre lo que está por venir —y sí, probablemente se trate de Siri

Apple ha enviado invitaciones para la WWDC, que dará inicio el 8 de junio con una presentación inaugural

El eslogan "Coming Bright Up" apunta claramente a importantes actualizaciones de la IA de Siri

Se espera que Siri, impulsada por IA, y Apple Intelligence sean los protagonistas del evento

Aunque ya sabíamos que la WWDC 2026 de Apple estaba programada para la segunda semana de junio, hemos estado esperando a que el gigante tecnológico con sede en Cupertino anunciara oficialmente su conferencia inaugural, entre otros eventos, y nos diera un primer adelanto de lo que está por venir en forma de invitación.

Lo más importante es que Apple ha confirmado que su discurso de apertura de la WWDC 2026 comenzará a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. BST del 8 de junio de 2026 (3 a. m. AEST, 9 de junio de 2026). Probablemente se trate de un evento especial pregrabado, como hemos visto en el pasado con Apple, pero los medios de comunicación, creadores, desarrolladores y otros invitados lo verán en una gran pantalla al aire libre en Apple Park.

También se espera que sea el último evento de Tim Cook como director ejecutivo de Apple, ya que John Ternus asumirá el cargo el 1 de septiembre de 2026. Al estilo clásico de Apple, el evento se transmitirá en vivo y, por supuesto, TechRadar lo cubrirá en un blog en vivo.

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Y por la invitación en sí, creo que es justo decir que Apple cree que la WWDC será bastante brillante este año. A diferencia de eventos anteriores de Apple, no hay un eslogan en la invitación, pero en la página web para desarrolladores se lee «Coming Bright Up». La invitación muestra «WWDC 26» en una fuente plateada con algo de sombreado, rodeada por un círculo que brilla intensamente.

(Image credit: Apple)

Ese círculo podría insinuar varias cosas: tal vez Apple haya decorado su campus circular con LED brillantes y luminosos, y el evento especial se celebre en el Apple Park para los invitados, pero lo más probable es que aluda a nuevas funciones. Se trata, en esencia, de dos círculos luminosos —uno exterior y otro interior— y apostaría a que es un adelanto de Apple Intelligence y, posiblemente, un resplandor en torno a Siri, tal vez incluso un nuevo diseño.

Le pregunté al editor general de TechRadar, Lance Ulanoff, y él insinuó que podría tratarse de Siri dentro de la Dynamic Island —y aunque no lo sabremos hasta que Apple lo haga oficial, no es casualidad que a ambos se nos haya ocurrido Siri y cómo podría integrarse en la próxima generación de todas las plataformas de Apple.

Apple no ha ocultado que la WWDC 26 probablemente será el punto de partida y la actualización formal en torno a Apple Intelligence y a una Siri más personal y con inteligencia artificial, cuyo lanzamiento se ha retrasado durante muchos meses. Se adelantó y anunció por primera vez en la WWDC 2024, y desde entonces nunca se ha lanzado, se rumoreó que se retrasaría y luego Apple lo pospuso formalmente.

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Desde entonces, el director ejecutivo Tim Cook y otros ejecutivos, entre ellos el próximo director ejecutivo John Ternus, actualmente vicepresidente sénior de Hardware, y Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing, han insinuado que el trabajo va por buen camino. Apple también se ha asociado con Google para utilizar los modelos fundamentales de Gemini con el fin de impulsar su Apple Intelligence de próxima generación y, probablemente, la nueva Siri.

También se han intensificado los rumores sobre cómo funcionará la nueva Siri, qué impacto tendrá en diversas aplicaciones y cómo supone el próximo gran avance para la inteligencia de Apple.

(Image credit: Apple)

En cualquier caso, hay grandes expectativas de que la WWDC 2026 sea el punto de partida para la próxima generación de Siri de Apple, que, con suerte, cumplirá algunas de las promesas originales de 2024 y las mejorará para ponerse a la altura de Gemini, Claude y ChatGPT. Es probable que la privacidad y el Private Cloud Compute de Apple sigan siendo un tema central, y veremos cómo se integra con otras actualizaciones.

Más allá de Siri, se puede esperar la próxima generación de todas las plataformas de Apple, incluyendo iOS, watchOS, macOS, iPadOS, tvOS, homeOS y visionOS, que deberían pasar de la versión 26 a la 27, ya que Apple continúa con su nueva convención de nomenclatura.

Tendremos mucho más que contar en las próximas semanas antes del evento, y luego, el 8 de junio a las 10 a. m. PT / 1 p. m. ET / 6 p. m. BST (3 a. m. AEST, 9 de junio), TechRadar será el lugar ideal para nuestra cobertura en vivo del evento especial de Apple y nuestro análisis en las horas, días y semanas posteriores.

Mientras tanto, vota en nuestra encuesta a continuación para hacernos saber qué es lo que más te emociona de la WWDC 2026, y no dudes en comentar a continuación lo que esperas ver.

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