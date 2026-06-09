Apple prácticamente confirmó el iPhone Ultra en la versión beta de iOS 27

Se han encontrado referencias a un teléfono plegable en el código de la versión beta de iOS 27

Estas referencias no estaban presentes en iOS 26

Esto apunta claramente a que se está desarrollando un teléfono plegable y a que se lanzará pronto

El largamente rumorado iPhone Ultra podría ser el iPhone más emocionante del año, ya que todo apunta a que será el primer teléfono plegable de Apple. Y si todavía existían dudas sobre su inminente llegada, estas prácticamente se han disipado gracias a un código encontrado en la primera beta de iOS 27.

Como detectó Sam Henri Gold (vía 9to5Mac), parte del código de la beta para desarrolladores de iOS 27 menciona los términos “foldState” y “angleDegrees”. El primero parece ser una referencia evidente a un teléfono plegable, mientras que el segundo presumiblemente alude a los distintos ángulos en los que podría mantenerse abierta la pantalla. En conjunto, ambos elementos representan una clara señal de que un dispositivo plegable podría llegar pronto.

Y si eso no fuera suficiente, también se encontró una comprobación relacionada con el número total de pantallas integradas en el dispositivo. Esto sería completamente innecesario si no estuviera en desarrollo un equipo plegable, ya que en un teléfono convencional la respuesta siempre sería una sola pantalla.

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iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymmsJune 8, 2026

Probablemente se lanzará este año

No solo son indicios claros de que Apple está trabajando en un teléfono plegable, sino que apuntan claramente a que saldrá pronto —probablemente a tiempo para el lanzamiento definitivo de iOS 27 en septiembre—, sobre todo porque 9to5Mac ha confirmado que iOS 26 no incluía ninguna de estas referencias.

Así que, aunque siempre es posible que el iPhone Ultra se retrase, en este momento parece que Apple planea lanzarlo este año, tal como han sugerido las filtraciones más recientes sobre la fecha de lanzamiento.

En ese caso, probablemente puedas esperar que llegue junto con el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en septiembre, mientras que, según se informa, el iPhone 18 básico y el iPhone 18e no se lanzarán hasta principios del próximo año.

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