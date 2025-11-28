Apple le quitará a Samsung la corona de los teléfonos por primera vez en 14 años, y todo gracias al iPhone 17

Apple se dispone a acaparar el 19,4 % de las ventas de teléfonos inteligentes en 2025.

Esto situaría a Apple justo por delante de Samsung.

Samsung ha ocupado el primer puesto durante los últimos 14 años.

Está por llegar un nuevo campeón en ventas de teléfonos inteligentes para 2025: según se informa, Apple ocupará el primer lugar en la clasificación de unidades de teléfonos vendidas a nivel mundial este año, poniendo fin a una racha de 14 años en la que Samsung ocupó el primer lugar.

Esta información proviene de los analistas de Counterpoint (a través de The Verge), por lo que estas ventas son todavía una predicción, pero Apple está en camino de vender 243 millones de teléfonos en 2025, según Counterpoint, lo que supone una cuota de mercado del 19,4%.

Esto situaría a Apple un punto porcentual por encima de Samsung, que se espera que termine 2025 con 235 millones de teléfonos vendidos. El buen rendimiento de Apple contribuirá a impulsar las ventas de teléfonos inteligentes un 3,3% interanual, según el informe.

La demanda superior a la esperada de la serie iPhone 17 es, aparentemente, parte del motivo del éxito de Apple. Según Counterpoint, Apple vendió un 12% más de modelos iPhone 17 y iPhone Air en comparación con los cuatro teléfonos iPhone 16 durante el mismo periodo, incluso teniendo en cuenta las rumoreadas bajas ventas del iPhone Air.

La demanda del iPhone seguirá siendo alta

El Galaxy S25 Ultra es uno de los modelos insignia de Samsung para 2025 (Image credit: Future)

"Los consumidores que compraron teléfonos inteligentes durante el auge de la COVID-19 están entrando ahora en su fase de actualización", afirma Yang Wang, de Counterpoint. "Además, entre 2023 y el segundo trimestre de 2025 se vendieron 358 millones de iPhones de segunda mano. Es probable que estos usuarios también se actualicen a un nuevo iPhone en los próximos años".

La combinación de estos y otros factores (incluidos unos aranceles más bajos de lo esperado) probablemente seguirá impulsando la fuerte demanda de iPhones en los próximos meses. Counterpoint calcula que Apple podría mantener su primer puesto hasta 2029, así que le toca mover ficha a Samsung.

Se dice que las ventas de Samsung siguen aumentando este año, especialmente en los mercados emergentes y menos desarrollados, pero no lo suficiente como para ocupar el primer lugar en ventas de teléfonos inteligentes, al menos según los datos de Counterpoint, que se basan en información de la cadena de suministro y los minoristas.

El informe también respalda los rumores de que en algún momento de 2026 veremos tanto un iPhone 17e como un iPhone plegable. También hemos oído que Apple podría reajustar su calendario de lanzamiento de iPhones el próximo año, y que solo las versiones Pro del iPhone 18 llegarían en septiembre.

