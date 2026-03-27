Apple implementa la verificación de edad en el Reino Unido con iOS 26.4, justo después de que Meta y Google fueran multadas por no proteger a los niños

Así es la verificación de edad de Apple en el Reino Unido con iOS 26.4

Los usuarios de iOS y iPadOS en el Reino Unido ahora deben verificar su edad

De lo contrario, es posible que se desactiven ciertas funciones para los menores de 18 años

Meta y Google han sido multadas por sus políticas de seguridad infantil

Parece que hemos llegado a un punto de inflexión en lo que respecta al uso de teléfonos por parte de menores de 18 años: Apple está implementando la verificación obligatoria de la edad para los usuarios de iPhone y iPad en el Reino Unido, apenas un día después de que Meta y Google recibieran una multa multimillonaria en un juicio histórico sobre redes sociales.

Empezando por la implementación de la verificación de Apple, esto forma parte de la nueva actualización de iOS 26.4 y iPadOS 26.4 para los usuarios del Reino Unido. Si eres un usuario del Reino Unido, se te pedirá que registres una tarjeta de crédito o escanees un documento de identidad para demostrar que tienes 18 años o más, a menos que Apple haya confirmado previamente tu edad.

Apple ofrece todos los detalles aquí y afirma que el proceso de verificación es «obligatorio por ley en algunos países y regiones» en lo que respecta a «descargar aplicaciones, cambiar ciertos ajustes o realizar otras acciones con tu cuenta de Apple». Si necesitas verificar tu cuenta, verás aparecer un mensaje en el menú de Ajustes.

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Aunque este paso específico de verificación de edad a nivel del dispositivo no es obligatorio según la legislación actual del Reino Unido, la legislación reciente sí lo exige para los sitios web para adultos (incluidos los sitios de pornografía). La responsabilidad de realizar la verificación ha recaído en los propios sitios web, pero ha habido peticiones para que también se realicen comprobaciones a nivel del dispositivo.

Dado que el gobierno del Reino Unido está probando una restricción en las redes sociales para menores de 16 años, ahora parece probable que se apruebe una ley similar a la implementada en Australia. Es posible que la intención de Apple sea adelantarse a cualquier decisión de este tipo y, según la BBC, ha estado trabajando en estrecha colaboración con el organismo regulador Ofcom en la nueva función.

No está claro exactamente qué sucederá si eres menor de 18 años y no puedes confirmar tu identidad como adulto. Según el documento de soporte de Apple, es posible que veas ciertas funciones restringidas o que se te pida unirte a un grupo de Compartir en familia administrado por uno de tus padres, pero la redacción sugiere que esto variará según cada caso.

Adicción a las redes sociales

Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, está en el punto de mira por sus políticas de seguridad infantil (Image credit: Getty Images)

Otra razón por la que Apple podría haber tomado esta medida es la histórica demanda contra las redes sociales que acaba de concluir en Los Ángeles: se ha ordenado a Meta y Google pagar 6 millones de dólares (unos 4,5 millones de libras esterlinas / 8,65 millones de dólares australianos) a una joven que alegó que Facebook, WhatsApp y YouTube afectaron gravemente su salud mental.

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Los abogados de la mujer habían descrito las aplicaciones desarrolladas por Meta y Google como «máquinas de adicción», argumentando que las empresas tecnológicas no habían hecho lo suficiente para impedir que los niños más pequeños accedieran a estas plataformas, ni para protegerlos de los daños asociados con pasar demasiado tiempo frente a la pantalla.

En un juicio independiente en Nuevo México que llegó a un veredicto a principios de esta semana, se ordenó a Meta pagar una multa de 375 millones de dólares (unos 281 millones de libras esterlinas / 541 millones de dólares australianos) por engañar a los usuarios sobre las medidas de protección de la seguridad infantil en sus aplicaciones. Meta era consciente de la presencia de depredadores de menores en sus plataformas y no había hecho lo suficiente para bloquearlos, decidió el jurado.

Tanto Meta como Google tienen la intención de apelar: «La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación», dijo un portavoz de Meta. «Seguiremos defendiéndonos enérgicamente, ya que cada caso es diferente, y seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea».

Y aunque las restricciones de edad de Apple han sido bien recibidas por Ofcom y los grupos de protección infantil, no todo el mundo está de acuerdo con ellas: algunos las ven como un paso más hacia la «vigilancia masiva» y un mayor seguimiento y registro de los datos de los usuarios, mientras que otros sostienen que la responsabilidad de la protección debe recaer en los padres y no en los fabricantes de dispositivos.

Sin embargo, el impulso parece ir claramente en una sola dirección en este momento, y con los bots de IA como otro problema al que se enfrenta Internet, es probable que en el futuro empiecen a aparecer más controles de verificación.

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