Apple anuncia el iPhone 17e: estas son las novedades del iPhone de gama media

Apple ha anunciado el nuevo iPhone 17e

El nuevo iPhone de gama media cuenta con un chipset A19

El iPhone 17e también cuesta lo mismo que su predecesor, el iPhone 16e

Apple ha anunciado el iPhone 17e, un nuevo iPhone de gama media que se espera que sea el primero de varios lanzamientos nuevos esta semana.

El iPhone 17e sustituye al iPhone 16e del año pasado, que sustituyó al iPhone SE como modelo básico de la gama de Apple. Como era de esperar, el nuevo modelo es una actualización bastante menor con nuevas características, como un chipset A19 y compatibilidad con MagSafe.

Aunque los cambios son mínimos, la buena noticia es que el iPhone 17e cuesta lo mismo que su predecesor (al menos en Estados Unidos). El teléfono compatible con Apple Intelligence tiene un precio inicial de 599 dólares, y estamos confirmando los precios internacionales.

El corazón del nuevo iPhone 17e

El iPhone 17e cuenta con la última generación del chip A19, fabricado con tecnología avanzada de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento potente. La CPU de 6 núcleos, más rápida y eficiente (hasta dos veces más rápida que la del iPhone 11), se encarga de todo, desde tareas sencillas como desplazarse por las fotos hasta funciones avanzadas de Apple Intelligence como Clean Up. La GPU de 4 núcleos con aceleradores neuronales permite disfrutar de juegos de nivel de consola sobre la marcha, ya que es compatible con exigentes títulos AAA y trazado de rayos acelerado por hardware para obtener una iluminación y unos reflejos más realistas. El Neural Engine de 16 núcleos mejorado está optimizado para grandes modelos generativos y, en combinación con los aceleradores neuronales integrados en cada GPU, permite que Apple Intelligence y otros modelos de IA se ejecuten más rápido que en la generación anterior.

El iPhone 17e también cuenta con C1X, el módem celular de última generación diseñado por Apple. C1X es hasta dos veces más rápido que C1 en el iPhone 16e y iguala la velocidad del iPhone Air. C1X consume un 30 % menos de energía que el módem del iPhone 16 Pro, lo que contribuye a la excepcional duración de la batería durante todo el día.

Cámaras

El iPhone 17e toma fotos magníficas con un excelente nivel de detalle, incluso con poca luz gracias al modo nocturno. La cámara Fusion de 48 MP permite un teleobjetivo 2x con calidad óptica, lo que ofrece a los usuarios dos cámaras en una para que puedan acercarse al sujeto y encuadrar fácilmente la toma. Los usuarios pueden tomar fotos nítidas con una resolución de hasta 48 MP, o capturar en la configuración predeterminada de 24 MP para obtener una calidad de imagen increíble con un tamaño de archivo perfecto para almacenar y compartir. El modo retrato mejora gracias a un avanzado procesamiento de imágenes, que ofrece una profundidad notablemente natural y un suave efecto bokeh que difumina con elegancia el fondo mientras mantiene nítidos los sujetos.

El avanzado procesamiento también permite retratos de última generación, por lo que el iPhone 17e reconoce a personas, perros y gatos, y guarda automáticamente la información de profundidad, lo que permite a los usuarios convertir las fotos en hermosos retratos con fondo difuminado después de la captura y ajustar el punto de enfoque en la aplicación Fotos. La última generación de HDR captura los sujetos con una representación realista de los tonos de piel y garantiza reflejos brillantes, tonos medios ricos y sombras profundas en toda la imagen, todo ello conservando los detalles más finos.

El iPhone 17e graba videos impresionantes con la capacidad de grabar en 4K con Dolby Vision hasta 60 fps. El iPhone 17e también graba video en audio espacial para una experiencia auditiva envolvente con AirPods o Apple Vision Pro, y ofrece más formas de editar el sonido del video con Audio Mix. Con la reducción del ruido del viento, los potentes algoritmos de aprendizaje automático reducen automáticamente el ruido no deseado para obtener una mejor calidad de audio.

Disponibilidad

Disponible en tres elegantes colores con un acabado mate de alta calidad (negro, blanco y un nuevo y bonito rosa suave), el iPhone 17e se podrá reservar a partir del miércoles 4 de marzo y estará disponible a partir del miércoles 11 de marzo. El iPhone 17e tendrá un precio inicial de 599 dólares por 256 GB de almacenamiento (el precio inicial en México es de $14,999 pesos mexicanos), el doble que la generación anterior por el mismo precio inicial y cuatro veces más que el iPhone 12, lo que ofrece a los usuarios más espacio para fotos de alta resolución, videos 4K, aplicaciones, juegos y mucho más.

