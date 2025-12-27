2025 en los iPhones: lo bueno, lo malo y el Cosmic Orange

A simple vista, se podría pensar que este año ha sido más de lo mismo para los iPhone, dado que una vez más hemos visto más evolución que revolución en los smartphones de Apple; además, todavía no hay ningún iPhone plegable.

Pero si se analiza un poco más a fondo, se da uno cuenta de que Cupertino ha dado grandes pasos con su omnipresente smartphone en 2025. Y eso es precisamente lo que he hecho en este artículo: he analizado lo bueno, lo malo y lo francamente feo de los iPhones en los últimos 12 meses.

Así que, vamos a ello, y si tienes alguna opinión, dirígete a los comentarios a continuación después de leer mi opinión.

Lo bueno: mejoras sólidas, hardware del iPhone 17 a la altura de Android

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Aunque no ha habido cambios significativos en las características generales del iPhone ni en su oferta global, tanto el iPhone 17 como el iPhone 17 Pro han recibido una serie de mejoras que hacen que merezca la pena tenerlos en cuenta si estás pensando en cambiar de teléfono.

El iPhone 17 Pro Max y su hermano menor cuentan con un nuevo módulo de cámara trasera que ahora alberga el chip A19 Pro, lo que deja espacio para una cámara de vapor debajo que no solo ofrece más refrigeración y, por lo tanto, un rendimiento sostenido, sino que también aleja los componentes calientes de los dedos del usuario, a menos que sostengas el teléfono de una manera extraña.

Una vez más, no se trata de una revolución para los iPhone, sino de un cambio sólido.

Podría decirse que el iPhone 17 ha mejorado aún más en cuanto a actualizaciones. Cuenta con una pantalla más grande y brillante, con biseles más delgados que permiten colocar una pantalla de 6,3 pulgadas en el mismo espacio que antes ocupaba una pantalla de 6,1 pulgadas.

Esa pantalla ahora también es una Pro Motion de 120 Hz, y Apple por fin ha dejado de equipar los teléfonos que no son Pro con una pantalla lenta de 60 Hz (que incluso los mejores teléfonos baratos habían dejado atrás hace mucho tiempo). Solo esa mejora me ha facilitado bastante la transición de un iPhone 16 Pro Max a un iPhone 17.

Además, los cuatro nuevos iPhones cuentan con la última cámara principal Fusion de 48 MP de Apple, que utiliza mucho recorte del sensor para ofrecer un mejor rango de zoom sin aumentar el número de cámaras traseras. Aún es pronto, pero en el poco tiempo que llevo con el iPhone 17, he descubierto que esta cámara Fusion (que antes era exclusiva del iPhone 16 Pro y Pro Max) funciona bastante bien.

Lo malo: el iPhone Air es un poco mediocre, no tan inteligente como Apple Intelligence

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Aunque acaparó los titulares, podría decirse que el iPhone Air es un poco un fracaso para Apple. En nuestra reseña del iPhone Air, Jacob Krol elogió el diseño esbelto del teléfono, pero no es que los iPhone principales sean especialmente voluminosos o pesados.

Y por el precio, Apple solo ofrece una cámara trasera. Sin embargo, equipa el delgado teléfono con un potente chip A19 Pro... No estoy seguro de que eso tenga mucho sentido.

Y creo que los consumidores podrían estar de acuerdo, ya que no ha habido muchos informes positivos sobre las ventas del iPhone Air y no he visto muchos teléfonos Air en el mercado. Quizás sea más bien una plataforma tecnológica y de diseño que Apple integrará en los iPhone principales; tendremos que ver qué nos depara el probable evento de Apple en septiembre de 2026.

En otros aspectos negativos, Apple Intelligence ha salido airoso de un lanzamiento desastroso el año pasado y ahora parece mucho más completo y ampliamente disponible. Sin embargo, en la práctica, todavía no está a la altura, ya que los resúmenes de notificaciones no son del todo precisos, Siri depende demasiado de ChatGPT y las funciones de inteligencia integradas en el control de la cámara son en gran medida aleatorias.

Hablando con el editor de Phones, Axel Metz, me comentó que ha desactivado la mayoría de las funciones de Apple Intelligence, excepto Siri Suggestions, Clean Up y Visual Intelligence, y que, en su uso, encuentra Google Gemini en iOS mucho más eficaz que las herramientas de IA nativas de Apple. Por lo tanto, sin duda hay margen de mejora en 2026.

Lo "feo": naranja abrumador, 26 pequeños inconvenientes de iOS

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ahora bien, reconozco que la belleza está en los ojos del que mira, pero a diferencia del editor jefe Lance Ulanoff, no puedo decir que sea un gran admirador del nuevo color Cosmic Orange de Apple para los teléfonos iPhone 17 Pro.

Aunque es llamativo, no creo que sea un color muy «Apple». Más bien, el Cosmic Orange parece un color que se le ocurriría a Samsung, y yo habría esperado un tono más pastel de Apple, en lugar de uno que parece casi un recubrimiento de caramelo.

Así que, por supuesto, el iPhone 17 Pro que tengo que usar para trabajar es Cosmic Orange; así es la cruel ironía de la vida. Quizás acabe gustándome, pero en lugar de lanzar un color tan polarizador, me gustaría que Apple recuperara sus éxitos, como el fantástico verde oscuro que solía adornar sus mejores iPhones.

En cuanto a otros aspectos feos del iPhone, yo (y muchos otros en Internet) hemos encontrado que iOS 26 no está a la altura de lo que esperaba de Apple. Encontré algunos errores y problemas de rendimiento en mi iPhone 16 Pro Max y, aunque a algunos les pareció que la actualización estaba bien, en mi experiencia consumía mucha batería y se sentía torpe.

Tampoco puedo decir que me haya convencido el diseño del material Liquid Glass. Se veía muy bien en las presentaciones, pero en el uso general me parece un poco recargado y da la sensación de que la forma ha prevalecido sobre la función, algo que no espero de Apple. Por lo tanto, creo que hay margen de mejora en iOS para el próximo año.

