Este problema de audio Bluetooth del iPhone me frustra diario, pero parece que iOS 26 lo solucionará

Ya está disponible la primera versión para desarrolladores de iOS 26 antes del lanzamiento de su beta pública en julio

Una de sus mejoras es una nueva opción llamada "Mantener audio en auriculares"

Esto debería reducir los problemas de conmutación automática de los auriculares inalámbricos.

¿Eres de los que odia cuando tu iPhone cambia automáticamente entre dispositivos Bluetooth que no son tus audífonos? De ser así, tenemos noticias, iOS 26 terminaría con este increíble y molesto problema con una nueva opción para que el audio permanezca conectado a tus audífonos inalámbricos.

Según ha descubierto MacRumors, la nueva beta para desarrolladores de iOS 26 tiene una nueva y esperada opción llamada "Mantener audio en auriculares" en los Ajustes del iPhone. La nueva opción estará aparentemente en la sección Ajustes > General > AirPlay y Continuidad y está diseñada específicamente para evitar que los auriculares realicen conexiones no deseadas a dispositivos cercanos.

La descripción que hace Apple de la función dice "cuando uses AirPods u otros auriculares conectados, mantén el audio en tus auriculares cuando otros dispositivos de reproducción como coches y altavoces se conecten al iPhone."

Esto me sucede todo el tiempo, ya sea que mi audio cambie automáticamente a los altavoces del automóvil o a mi iPad cuando lo está usando otra persona. Está claro que no soy el único al que le resulta frustrante esta molestia, así que Apple ha incluido esta nueva opción en iOS 26, y es de esperar que llegue a la versión final del software en septiembre.

Un poco viejo en el Bluetooth

Actualmente existen soluciones (como la opción anterior) para controlar el cambio automático de los AirPods, pero esta nueva de iOS 26 debería funcionar en una amplia gama de dispositivos Bluetooth. (Image credit: Apple / Future)

Bluetooth tiene ya más de 25 años, así que en cierto modo es milagroso que la tecnología inalámbrica de corto alcance funcione tan bien como lo hace, pero también es a menudo frustrante.

Sin la opción de priorizar el orden de tus dispositivos Bluetooth preferidos, a menudo puede parecer que el cambio automático tiene mente propia. Así que este ajuste, aunque no es exactamente una de las grandes características de iOS 26, es sin duda un ajuste de calidad de vida bienvenido.

No es que sea el único problema frustrante relacionado con Bluetooth con el que tenemos que lidiar. Como señalaron recientemente nuestros colegas de What Hi Fi?, ya es hora de que los fabricantes de equipos de audio empiecen a estandarizar sus procesos de emparejamiento Bluetooth.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, se trata de problemas del primer mundo, pero al menos Bluetooth 6.0 ya está en marcha para aportar más mejoras a esta tecnología ya antigua. Por ejemplo, se ha mejorado el filtrado y la eficiencia, lo que debería prolongar la duración de la batería, y se ha incorporado una función llamada Channel Sounding para mejorar la precisión de los servicios de búsqueda de dispositivos de Apple, Google y Samsung.