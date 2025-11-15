Apple se adapta al auge de las miniaplicaciones con mejores informes y comisiones más bajas, y tú podrías ser el beneficiario

Apple presenta un nuevo programa para socios de miniaplicaciones

Reduce las comisiones de las miniaplicaciones al 15 %

Y aplica algunas reglas de las superaplicaciones a las miniaplicaciones basadas en la web

Las mini aplicaciones para iPhone, esas pequeñas aplicaciones que se encuentran dentro de aplicaciones más grandes para ofrecerte más funciones, contenido, diversión y opciones de compra, son como un mundo en sí mismas y no siguen automáticamente las mismas reglas que las aplicaciones oficiales más grandes que las alojan. Sin embargo, los nuevos cambios de Apple, siempre que los desarrolladores los adopten, harán que vivir, trabajar y jugar en estas aplicaciones sea tan conocido y seguro como usar una aplicación normal.

Quizás no estés familiarizado con las mini aplicaciones, aunque las hayas estado usando durante un tiempo. Suelen ser entornos HTML 5 o JavaScript basados en la web a los que se accede a través de aplicaciones iOS tradicionales como Roblox, Facebook, Discord, WeChat e incluso ChatGPT. Pueden ofrecer experiencias especiales similares a las de una tienda, juegos o contenidos y, a diferencia de las aplicaciones tradicionales, pueden cambiar casi sobre la marcha. No hay cifras definitivas sobre cuántas miniaplicaciones hay, pero Apple informa de que actualmente hay casi dos millones de aplicaciones en la App Store.

Las aplicaciones tradicionales para iPhone pasan por un riguroso proceso de verificación, y cualquier cambio importante en las aplicaciones podría dar lugar a su bloqueo o eliminación de la App Store. En el pasado, las miniaplicaciones eludían algunas de esas reglas, por lo que Apple finalmente implementó en 2017 una serie de directrices para gestionarlas, evaluarlas (los desarrolladores proporcionan metadatos y URL para las miniaplicaciones) y aceptarlas.

Esas reglas se han actualizado al menos una vez en 2024 (admitiendo por primera vez las compras dentro de las miniaplicaciones) y ahora se avecinan cambios más importantes como parte del Programa de socios de miniaplicaciones de la App Store de Apple.

El primero es que a los desarrolladores de aplicaciones que se inscriban solo se les cobrará una comisión del 15% por las transacciones que se realicen dentro de la miniaplicación (mientras que es posible que sigan pagando hasta un 30% por las que se realicen en la aplicación anfitriona o superaplicación). La reducción podría suponer una disminución de los costos para usted, el consumidor, si el desarrollador le repercute el ahorro. También podrían utilizar los fondos para crear más experiencias de miniaplicaciones, lo que también es una ventaja.

La nueva tarifa refleja en cierto modo lo que Google Play ya ofrece para las mini aplicaciones, donde las experiencias de mini aplicaciones alojadas dentro de las superaplicaciones de Android pueden estar sujetas a comisiones de tan solo el 15%.

Un espacio más seguro

Ahora habrá mejores controles de seguridad en estas aplicaciones. Los desarrolladores que tengan información sobre el rango de edad en sus aplicaciones verán que esa información se adopta en la miniaplicación, lo que significa que las mismas reglas de rango de edad que se aplican en la aplicación principal ahora también se aplican en las experiencias de la miniaplicación. Y si la miniaplicación tiene requisitos de rango de edad que difieren de los de la aplicación principal, aquellos a quienes se les prohíbe el acceso a ciertas aplicaciones no podrán acceder a la miniaplicación si esta no se ajusta a su rango de edad.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por último, los consumidores verán más detalles sobre sus actividades de transacción en las miniaplicaciones, tanto durante como después de la compra. Así, en lugar de que las compras en miniaplicaciones se muestren de forma genérica como aplicables a la aplicación principal, los detalles del pago indicarán el nombre de la miniaplicación y exactamente lo que se ha comprado en ella.

Así, si hay una pequeña tienda en Roblox llamada «Joe's GoBlox» que vende una herramienta digital concreta, se mostrarán esos detalles, incluyendo el nombre de la mini tienda de aplicaciones y la herramienta que se ha comprado.

Estas nuevas reglas se aplicarán tanto a las tiendas de aplicaciones de iOS (iPhone) como a las de iPadOS (iPad) (de hecho, no se aplicarán a las aplicaciones que no estén disponibles en ambas plataformas). Para unirse al programa, los desarrolladores deben ser compatibles con la API de comercio avanzado de Apple, la API de clasificación por edades declarada, el sistema de compras dentro de la aplicación de Apple y el envío de información de consumo.

Es una tarea considerable para los desarrolladores de aplicaciones. Sin embargo, los consumidores pueden estar tranquilos sabiendo que su experiencia dentro de esta lista cada vez mayor de miniaplicaciones no se verá afectada. Además, si los desarrolladores ahorran dinero en las compras, tal vez los consumidores también se beneficien.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.