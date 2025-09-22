¿El iPhone Air realmente tiene una batería que dura "todo el día"? Ya tenemos los resultados de nuestras pruebas

Hemos puesto a prueba la duración de la batería del iPhone Air.

Tiene un rendimiento sorprendentemente bueno en algunas tareas, teniendo en cuenta su chasis ultradelgado.

Sin embargo, queda por detrás de otros iPhones de Apple.

Con la llegada de la nueva serie iPhone 17 de Apple llegó un nuevo integrante a la familia de smartphones de la marca, el iPhone Air, pero hay una pregunta que probablemente todos nos hicimos con este dispositivo: ¿qué tal es la duración de la batería? Porque cuando ves un dispositivo tan delgado como este, es inevitable preguntarse si realmente puede aguantar todo el día.

Bueno, pusimos a prueba el elegante teléfono de Apple para ver qué tan bien se comporta su batería en distintas situaciones, y nos llevamos una agradable sorpresa con los resultados. Apple afirma que tendrás una batería de “todo el día” con el iPhone Air, y en algunos casos eso se cumple perfectamente –aunque realmente depende de lo que estés haciendo.

Tomemos como ejemplo nuestra prueba de navegación web. Para esto usamos una aplicación propietaria que recorre en ciclo una serie de 22 sitios web hasta que la batería se agota por completo. Configuramos la pantalla en 150 nits de brillo, desactivamos el brillo dinámico, las opciones de batería adaptativa, las funciones de detección de atención, los servicios de localización y el Bluetooth, además de cerrar sesión en iCloud.

En esta prueba, el iPhone Air duró 12 horas con 2 minutos. Eso es apenas 45 minutos menos que el iPhone 17, aunque quizá resulte difícil llamarlo “batería de todo el día” en este escenario. También queda claramente por debajo del iPhone 17 Pro Max, pero aun así supera al Samsung Galaxy S25 Edge, como puedes ver en la gráfica a continuación.

Aquí la traducción del texto de arriba: "Probamos el iPhone Air junto con los últimos smartphones. Estos resultados se obtuvieron navegando por Internet de forma continua con 5G y con el brillo de la pantalla a 150 nits. Las especificaciones oficiales de Apple indican que el iPhone Air puede reproducir vídeo durante 27 horas".

El iPhone Air obtuvo mejores resultados en nuestra prueba de transmisión de video. En esta prueba, transmitimos un video sobre la naturaleza durante cinco horas y anotamos el porcentaje de batería restante del dispositivo al final:

Traducción del texto en las gráficas: "En nuestra prueba de transmisión de video, el iPhone Air tuvo un buen desempeño, superando al Samsung Galaxy S25 Edge, su rival más cercano".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Como se puede observar, el iPhone Air obtuvo un 81 % de duración de la batería, justo por detrás del 88 % del iPhone 17 Pro Max, pero muy por delante del 67 % del Samsung Galaxy S25 Edge.

Extrapolando estos resultados, podemos estimar que obtendrás 26 horas y 19 minutos de autonomía mientras ves vídeos en streaming en el iPhone Air, lo que supera la estimación de Apple de 22 horas. Es bastante impresionante.

¿Cómo se compara?

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La duración de la batería con una sola carga varía en función del uso que le des al iPhone Air, pero está claro que algunas tareas (como el streaming de vídeo) justifican la afirmación de Apple de que la batería dura «todo el día». Sin embargo, no durará tanto si pasas la mayor parte del día navegando por Internet, así que asegúrate de ajustar tus expectativas en ese sentido.

Aun así, sacar tanto rendimiento a la batería de un producto tan delgado es un logro notable para Apple. Si buscas un smartphone delgado y ligero que ofrezca una duración de batería respetable, el iPhone Air podría ser una mejor opción que el Galaxy S25 Edge de Samsung, al menos según nuestras pruebas.